大全聯家電尾牙大賞開跑！五大優惠狂送 全電商元旦限定滿萬折千

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
大全聯家電尾牙大賞，五大優惠拚雙位數成長。圖／全聯提供
大全聯家電尾牙大賞，五大優惠拚雙位數成長。圖／全聯提供

看準年終尾牙抽獎與企業送禮採購商機，大全聯即日起至2026年2月26日推出「家電尾牙大賞」，集結電視、空調、洗衣機、清淨機、除濕機等大家電，以及全館小家電與3C商品，主打高折扣無上限優惠，搶攻歲末消費熱潮。

本次活動規劃5大優惠重點。首先，會員購買電視、空調、洗衣機、清淨機、除濕機等大家電，單筆金額滿5,000元即可現折500元，折扣可累計且無上限。第二，全館小家電單筆滿3,000元現折300元，同樣可累計且折扣無上限。第三，購買指定品牌或機型再加碼贈送好禮。第四，家電與3C商品單筆消費達指定門檻，還可獲得現折優惠券，Dyson、LG、象印等人氣品牌最高現折10,000元。第五，購買LG指定分類商品，更有機會抽中iPhone 17。

除了直接折扣，大全聯也主打高CP值加價購方案。消費滿額即可用優惠價格帶回熱門家電，例如LG輕量美型無線吸塵器原價7,490元，消費滿20,000元加價購只要5,490元；Dyson吹風機粉霧玫瑰平裝版原價14,600元，滿30,000元加價購10,600元；Dyson V8 Cyclone SV55無線吸塵器原價14,900元，滿40,000元加價購只要8,900元；Dyson SV46 V12 Detect Slim Fluffy原價21,900元，滿50,000元加價購現折8,000元，只要13,900元。消費滿60,000元更可加價購象印STAN美型6人份IH電子鍋，原價19,900元，現折10,000元後僅9,900元，接近4.9折。

線上通路同樣火力全開，全聯「全電商」同步推出尾牙祭優惠，並加碼2026年1月1日元旦單日限定，單筆消費滿10,000元現折1,000元。2026年1月1日至1月4日期間，使用PX Pay或全支付結帳，折後消費每滿1,500元再送1,000福利點，單日單卡最高可獲10,000點；另於即日起至2026年1月4日，單筆消費滿6,000元再折500元，好康送不完。

因應企業大量採購與送禮需求，全聯同步上線「全聯禮卡採購網」，提供從實體家電到電子禮卡的一站式解決方案。電子禮卡可透過E-mail轉贈或自行下載發放，若收禮者為PX Pay用戶，還能直接歸戶至App中集中管理，提升企業尾牙送禮的彈性與便利性。

2024年大家電銷售前3名項目分別為蒸氣直驅變頻洗衣機、連網顯示器、電鍋，皆創造千萬業績。圖／全聯提供
2024年大家電銷售前3名項目分別為蒸氣直驅變頻洗衣機、連網顯示器、電鍋，皆創造千萬業績。圖／全聯提供
小家電尾牙熱門首選，送禮自用兩相宜。圖／全聯提供
小家電尾牙熱門首選，送禮自用兩相宜。圖／全聯提供
大全聯即日起至2026年2月26日推出「家電尾牙大賞」，集結電視、空調、洗衣機、清淨機、除濕機到全館小家電與3C商品祭出優惠。圖／全聯提供
大全聯即日起至2026年2月26日推出「家電尾牙大賞」，集結電視、空調、洗衣機、清淨機、除濕機到全館小家電與3C商品祭出優惠。圖／全聯提供

