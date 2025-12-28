JINS攜手吉伊卡哇 超萌角色眼鏡2026元旦開賣

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
購買JINS吉伊卡哇系列眼鏡，附有角色眼鏡布和眼鏡盒。圖／JINS提供
購買JINS吉伊卡哇系列眼鏡，附有角色眼鏡布和眼鏡盒。圖／JINS提供

JINS與「吉伊卡哇 (ちいかわ)」攜手推出全新「JINS吉伊卡哇系列眼鏡」，以吉伊卡哇、小八貓和兔兔為主角的系列眼鏡，在鏡框、鏡腳處融入角色的造型和關鍵元素，周邊的眼鏡盒、眼鏡布也是滿滿的「吉伊卡哇」，此系列於2026年1月1日登場。

「JINS吉伊卡哇系列眼鏡」針對吉伊卡哇、小八貓和兔兔推出「角色金屬框型」和「兩用的Switch系列」，並將角色個性和經典道具融入眼鏡設計。

吉伊卡哇系列：

JINS為吉伊卡哇設計圓潤的金屬波士頓框形，圓潤鏡腳印有角色圖案及名稱，尾端有吉伊卡哇雷射雕刻。吉伊卡哇與小桃鼠Switch系列，推出兩色皇冠框設計，鏡片前片有吉伊卡哇雷射雕刻，鏡腳內側印有代表吉伊卡哇武器的防暴鋼叉；鏡腳尾端印有吉伊卡哇與小桃鼠，以角色為概念的銀色鏡框搭配桃紅色前片。

小八貓系列：

將小八貓的角色融入設計，推出銀色、咖啡色皇冠框形，搭配清爽色系的鏡腳腳套。小八貓與海獺Switch系列，前片以小八貓的藍色為主題，推出漸層和可遮陽的深色款式。鏡腳內側印有代表小八貓武器的防暴鋼叉圖案；鏡腳尾端印有小八貓與海獺；鏡片前片則有小八貓雷射雕刻。

兔兔系列：

以方形鏡框設計，搭配充滿元氣的金色或百搭黑框；鏡腳兩側印有精緻的兔兔雷雕。兔兔與栗子饅頭Switch系列為大框形設計。

購買吉伊卡哇、小八貓和兔兔角色眼鏡，附有角色眼鏡布和可愛眼鏡盒。購買任一款「 JINS吉伊卡哇系列眼鏡」送「吉伊卡哇」盲抽貼紙一份 (特典款、吉伊卡哇、小八貓或兔兔共四款，數量有限，贈完為止)。

吉伊卡哇系列金屬框(金)，鏡腳為吉伊卡哇雷射雕刻；Switch款有桃紅色前片。圖／JINS提供
吉伊卡哇系列金屬框(金)，鏡腳為吉伊卡哇雷射雕刻；Switch款有桃紅色前片。圖／JINS提供
全新「JINS吉伊卡哇系列眼鏡」於2026年1月1日登場。圖／JINS提供
全新「JINS吉伊卡哇系列眼鏡」於2026年1月1日登場。圖／JINS提供
小八貓金屬框系列框推出銀色和咖啡兩色，鏡腳為小八貓雷射雕刻；小八貓與海獺Switch系列鏡片前片印有小八貓造型雷射雕刻。圖／JINS提供
小八貓金屬框系列框推出銀色和咖啡兩色，鏡腳為小八貓雷射雕刻；小八貓與海獺Switch系列鏡片前片印有小八貓造型雷射雕刻。圖／JINS提供
兔兔金屬框系列以金色呈現；兔兔與栗子饅頭Switch系列鏡腳兩側分別印有兔兔與栗子饅頭角色雷射雕刻。圖／JINS提供
兔兔金屬框系列以金色呈現；兔兔與栗子饅頭Switch系列鏡腳兩側分別印有兔兔與栗子饅頭角色雷射雕刻。圖／JINS提供

吉伊卡哇 眼鏡 兔兔

