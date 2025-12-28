JINS攜手吉伊卡哇 超萌角色眼鏡2026元旦開賣
JINS與「吉伊卡哇 (ちいかわ)」攜手推出全新「JINS吉伊卡哇系列眼鏡」，以吉伊卡哇、小八貓和兔兔為主角的系列眼鏡，在鏡框、鏡腳處融入角色的造型和關鍵元素，周邊的眼鏡盒、眼鏡布也是滿滿的「吉伊卡哇」，此系列於2026年1月1日登場。
「JINS吉伊卡哇系列眼鏡」針對吉伊卡哇、小八貓和兔兔推出「角色金屬框型」和「兩用的Switch系列」，並將角色個性和經典道具融入眼鏡設計。
吉伊卡哇系列：
JINS為吉伊卡哇設計圓潤的金屬波士頓框形，圓潤鏡腳印有角色圖案及名稱，尾端有吉伊卡哇雷射雕刻。吉伊卡哇與小桃鼠Switch系列，推出兩色皇冠框設計，鏡片前片有吉伊卡哇雷射雕刻，鏡腳內側印有代表吉伊卡哇武器的防暴鋼叉；鏡腳尾端印有吉伊卡哇與小桃鼠，以角色為概念的銀色鏡框搭配桃紅色前片。
小八貓系列：
將小八貓的角色融入設計，推出銀色、咖啡色皇冠框形，搭配清爽色系的鏡腳腳套。小八貓與海獺Switch系列，前片以小八貓的藍色為主題，推出漸層和可遮陽的深色款式。鏡腳內側印有代表小八貓武器的防暴鋼叉圖案；鏡腳尾端印有小八貓與海獺；鏡片前片則有小八貓雷射雕刻。
兔兔系列：
以方形鏡框設計，搭配充滿元氣的金色或百搭黑框；鏡腳兩側印有精緻的兔兔雷雕。兔兔與栗子饅頭Switch系列為大框形設計。
購買吉伊卡哇、小八貓和兔兔角色眼鏡，附有角色眼鏡布和可愛眼鏡盒。購買任一款「 JINS吉伊卡哇系列眼鏡」送「吉伊卡哇」盲抽貼紙一份 (特典款、吉伊卡哇、小八貓或兔兔共四款，數量有限，贈完為止)。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言