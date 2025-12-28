大福、蛋糕都是草莓！法朋、LADY KELLY期間限定「草莓甜點」酸甜登場
入冬後的草莓季到來，「法朋烘焙甜點坊」今年推出22款限定草莓甜點。「季節花語草莓芙蓮」將新鮮草莓一圈圈堆疊成立體造型，底層為芙蓮蛋糕，搭配香草穆斯林奶油霜、歐牧純生鮮奶油，再用藍莓、開心果妝點，共有5、8、10吋等不同規格，售價1,180～2,480元。
顏值與層次感兼具，更提供切片與 5、8、10 吋等多尺寸，從一個人的午後甜點，到家庭聚會、慶生蛋糕都照顧到了，是這一季最容易成為「餐桌主角」的作品之一。「二十二層草莓之夢」則將蛋糕體、奶油與草莓餡層層交疊，呈現柔軟溼潤的口感與酸甜，7吋售價2,800元。至於「草莓純生鮮奶油蛋糕」以簡約俐落的風格，展現純粹的美好，提供7～13吋，售價1,680元起。各款蛋糕亦提供切片品項。
除此之外，法朋並以每日限時限量的方式，販售「雪戀草莓大福」與「藏心草莓大福」，另有全新推出的「草莓愛戀禮盒」，一次能夠吃到不同的招牌草莓甜點。其他還有「法式草莓聖多諾黑」、「繽紛草莓塔」、「脆皮焦糖草莓小泡芙」等特色甜點同步登場。
「LADY KELLY」今年延續品牌精神，嚴選產地直送的大湖草莓為主角，推出一系列草莓季限定甜點。「草莓塔」塔皮選用法國依思尼奶油並揉入莓果粒製作，有著細緻奶香帶出莓果風味，內層再搭配特製杏仁內餡，搭配卡士達餡與新鮮草莓，堆疊出限定的幸福香甜，共有3.5吋、6吋版本，特價各為250、1,380元。
經典款「草莓鮮奶油蛋糕」輕盈濕潤的戚風蛋糕為基底，搭配日本鮮奶油、新鮮草莓與草莓切片，整體風味乾淨耐吃，共有4吋、6吋兩種選擇，特價各為750、1,680元。其他還有使用黃金戚風蛋糕、莓果鮮奶油、巧克力鮮奶油與新鮮草莓搭配而成的「草莓聖代蛋糕」，以及打卡效果十足的「草莓戀人」等特色品項同步登場，讓甜食愛好者能夠沉浸於冬日限定的草莓時光。
