克林姆引領藝術市場回溫…拍賣行下半年屢創新紀錄 珠寶鐘表持續看好
2025年全球拍賣回顧：頂級傑作領軍，市場信心全面回溫
在擁有顯赫來歷的頂級藏品帶領下，國際拍賣行佳士得（Christie's）與蘇富比（Sotheby's）於2025年交出亮以成績，顯示高端市場在歷經調整後重新站穩腳步，下半年的拍賣尤其可見藝術市場的熱度回升，精品、設計與跨界收藏的重要性明顯上升。
年度最高價拍品中，以蘇富比紐約拍出李奧納德蘭黛珍藏中克林姆（Gustav Klimt）的「伊麗莎白雷德勒肖像」以約2.36億美元成交，不僅刷新藝術家拍賣紀錄，也是歷來在拍場上第二高價之作品、拍賣史上最高成交價的現代藝術作品。芙烈達卡蘿（Frida Kahlo）的自畫像「夢境（床）」也在紐約蘇富比以約5,500萬美元刷新了女性藝術家作品的拍賣紀錄。佳士得年度領銜拍品也是出現在紐約，是6,210萬美元成交的羅斯科（Mark Rothko）「第31號（黃條）」，帶動20及21世紀藝術系列創下近三年最佳成交表現，畢卡索（Pablo Picass）的「女子半身像」也在佳士得香港刷新了亞洲拍賣紀錄。
整體而言，佳士得預估2025年全球成交總額約62億美元，蘇富比則為約70億美元。除了全球藝術為最核心板塊，成長最為顯著的都是精品類別。珠寶、名表、設計家具與經典汽車在兩大拍賣行皆創下新高，成為新買家進場的重要門類；這也與擅長鐘表的另一拍賣行富藝斯（Phillips）成績相呼應：富藝斯鐘表以突破2.9億美元創下史上最高的年度成交紀錄。
買家方面，千禧世代與Z世代買家占比提升，亞洲與中東藏家在高端藝術與精品拍賣中的影響力持續擴大，線上競投與私人洽購則成為常態化交易模式。另一愈來愈重要的趨勢則是擁有顯赫來歷的作品，尤其以單一藏家珍藏的形式上拍者，不論是珠寶鐘表或是藝術品，都會是未來藏家最關注的重點。
