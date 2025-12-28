快訊

DAMIANI百年慶典頂級珠寶 今起全台限時展出

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DAMIANI Animalia時尚動物園系列紫色珍珠魚皮鸚鵡手鐲，價格店洽。圖／DAMIANI提供
義大利頂級珠寶品牌DAMIANI歲末將百年慶典頂級珠寶陣容帶來台灣，即日起於全台專賣店限時展出，為迎接2026年揭開華麗序幕。本次展覽以品牌百年里程碑為主軸，首度在台呈獻納入家族典藏的100X100百年慶典高級珠寶作品，成為年底最受矚目的頂級珠寶展覽之一。

展出焦點為五件FantasyCut奇幻切割系列黃鑽鉅作，作品透過大克拉彩鑽與多樣花式切割，展現DAMIANI對光影、色彩與結構的極致掌握。這批百年慶典珠寶即日起於DAMIANI麗晶精品旗艦店、微風廣場珠寶時尚概念店，以及台中大遠百珠寶時尚概念店同步亮相，提供台灣藏家近距離鑑賞義大利百年工藝的難得機會。

除了百年慶典系列，現場亦同步展出充滿想像力的Animalia時尚動物園系列，將貓咪、鸚鵡與壁虎等動物意象化為可佩戴的藝術珠寶；以及全新登台的Mimosa含羞草高級珠寶新作，以立體鑲嵌詮釋女性溫柔而堅韌的力量。多個系列齊聚台灣，使此次展覽不僅回顧品牌歷史，也完整呈現DAMIANI從經典到當代的創作樣貌。

透過台灣站的集中呈現，此次歲末限時特展象徵DAMIANI跨越百年後的全新起點，希望讓更多珠寶愛好者感受義大利純手工高級珠寶的深厚底蘊與藝術價值。

DAMIANI Fantasy Cut奇幻切割系列Aria 18K白金鑽石手鍊，價格店洽。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Fantasy Cut奇幻切割系列Lampone Giallo 18K白金金黃色藍寶石鑽石戒指，價格店洽。圖／DAMIANI提供
模特兒配戴DAMIANI百年慶典創世系列Fantasy Cut奇幻切割高級珠寶。圖／DAMIANI提供
DAMIANI歲自即日起於全台專賣店限時展出百年慶典頂級珠寶。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Animalia時尚動物園系列黑色珍珠魚皮貓咪手鐲，價格店洽。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Fantasy Cut Luminosa奇幻切割系列18K白金鑽石項鍊，價格店洽。圖／DAMIANI提供
模特兒配戴DAMIANI Mimosa Masterpiece含羞草大師傑作系列18K白金帕拉伊巴碧璽鑽石項鍊。圖／DAMIANI提供
珠寶 義大利

