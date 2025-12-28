快訊

360度無死角頂級美貌與狀態 45歲張柏芝「耳骨夾教科書」引熱議

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
張柏芝混搭TASAKI珍珠珠寶與亮片洋裝。圖／摘自張柏芝微博
45歲香港女星張柏芝，日前出席歲末慶祝活動，選穿合身的亮片小洋裝，搭配珍珠耳環、戒指、和耳骨夾等珠寶，展現出奢華富麗的風格，同時也彰顯出她的精緻五官，完全看不出來她和謝霆鋒的大兒子已經18歲了。而她透過珠寶混搭凸顯臉蛋的穿搭手法，完美平衡了優雅與不羈，更被譽為「耳骨夾教科書級穿搭示範」。

張柏芝這次選擇配戴的珠寶，都是出自日本品牌TASAKI的經典設計balance系列。由設計師 Thakoon Panichgul 在2010年為 TASAKI 創作出的balance系列，以極簡的金屬直線和珍珠天然的圓形形成的對比，巧妙模仿牛頓擺球的造型，將圓潤的珍珠精準排列於俐落金屬結構之上，掀起珍珠設計的革命。

張柏芝配戴了結合半顆黑珍珠和半顆白色南洋珠的耳環和戒指，設計巧妙精緻。而引起網友關注的誇張耳骨夾，則是2024年時TASAKI歡慶品牌70周年時推出的紀念系列，以直式排列的方式重新演繹經典的balance，挑戰視覺平衡感；備有黃K金與白K金兩種款式選擇。

張柏芝混搭TASAKI珍珠珠寶與亮片洋裝。圖／摘自張柏芝微博
張柏芝混搭TASAKI珍珠珠寶與亮片洋裝。圖／摘自張柏芝微博
張柏芝混搭TASAKI珍珠珠寶與亮片洋裝。圖／摘自張柏芝微博
張柏芝混搭TASAKI珍珠珠寶與亮片洋裝。圖／摘自張柏芝微博
張柏芝混搭TASAKI珍珠珠寶與亮片洋裝。圖／摘自張柏芝微博
張柏芝混搭TASAKI珍珠珠寶與亮片洋裝。圖／摘自張柏芝微博
TASAKI balance arm系列18K黃金&阿古屋珍珠耳環，19萬8,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance arm系列18K黃金&阿古屋珍珠耳環，19萬8,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance arm系列18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠耳環，33萬8,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance arm系列18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠耳環，33萬8,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance build系列18K黃金&阿古屋珍珠戒指，17萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance build系列18K黃金&阿古屋珍珠戒指，17萬5,000元。圖／TASAKI提供

