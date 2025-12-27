動容的手上光輝 NOMOS、MIDO、TITONI新款金色時計感念美好時光

金色一向被視為高雅、珍貴的事物，而一去不再返復的時間正與黃金有著等同的珍貴價值。近日包含NOMOS、TITONI、MIDO等多個德國或瑞士手表品牌皆發表了金色視覺的新款時計，或動感或斯文，但皆披上金色新衣，提醒人們珍視新一年的即將來到。

風格在古典與當代間達成巧妙平衡的NOMOS近日新作帶來Club Sport Neomatik Worldtimer腕表的銀面款791與藍面款790，品牌向來以減法為設計主軸，本次則結合小秒針與世界時間功能，其中面盤中三點鐘方向為附上日夜顯示的第二地時間，同時外圈則可顯示全世界24時區的對應時間，例如LON意指倫敦（London）、TYO則是東京（Tokyo）。表款連同時標、刻度、指針、數字在同一面盤中使用約到5到7種顏色不等，創造出豐富的色彩對比與辨識，40毫米的銀色與藍色面盤款皆為16萬1,900元，另有香檳金色面盤則為限量款。

TITONI梅花表則是由台灣本地老字號代理商瑞德利所代理，新款Airmaster腕表選擇了PVD處理，讓表款賦予飽滿色澤，40毫米的男表和29毫米的女表各有典藏綠、珍珠白和香檳金色三種面盤，並搭配具備時間顯示功能的SW200自動上鍊機械機芯，訂價約自42,300至43,300元不等。

近年以懷舊1970年代電視風格為表殼特色的美度（MIDO）則有新品出自Multifort系列的8 Two Crowns腕表，雙表冠加上稜角分明的表殼和表圈輪廓，散發出如建築物的剛強力道。整只表款是以精鋼PVD玫瑰金色，Caliber 72自動上鍊機芯帶來72小時動力儲存，同時表款防水性能也達100公尺，像咖啡、也像蜂蜜般，以溫暖色澤，展現鐵漢柔情。

豐富鮮明的配色，讓NOMOS的Club Sport Neomatik Worldtimer腕表具有清楚的辨識度與活力印象。圖／NOMOS提供 NOMOS Club Sport Neomatik Worldtimer香檳金色限量款，價格店洽。圖／NOMOS提供 TITONI Airmaster腕表，PVD金色精鋼，29毫米、珍珠白色面盤、機械機芯、時間顯示，42,300元。圖／TITONI提供 NOMOS Club Sport Neomatik Worldtimer腕表銀色面盤款791，16萬1,900元。圖／NOMOS提供 MIDO Multifort 8 Two Crowns腕表，41,100元。圖／MIDO提供 玫瑰金色的溫暖色澤，讓MIDO Multifort 8 Two Crowns腕表帶來美好溫暖的一日。圖／MIDO提供

