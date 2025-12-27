凍漲5年撐不住！行天宮人氣店「不老客家麻糬」將漲價 網友一面倒力挺

快訊

聯合報／ 記者高婉珮／台北即時報導
捷運行天宮站周邊排隊美食「不老麻糬」。聯合報系資料照
捷運行天宮站周邊排隊美食「不老麻糬」。聯合報系資料照

鄰近台北行天宮的「不老客家傳統麻糬」，是當地超人氣的排隊銅板美食名店，日前業者透過官方粉絲團公告，預計明年1月1日起調漲麻糬等產品價格，每顆從12元漲為14元，漲幅約16%；消息一出，也吸引不少顧客留言，但多數認為漲價有理，並說道現在萬物齊漲，要維持品質與美味才是最重要。

「不老客家傳統麻糬」位於台北行天宮附近巷弄，主打超高CP值的Q軟麻糬，共有6種口味、每日人工現包，常常一開門就大排長龍，更是不少日韓觀光客來台必嚐的街頭美食。稍早業者發出公告，說明「自2021年以來，我們努力維持原價長達五年」，但面對原物料成本持續攀升的壓力，為確保品質，將於明年起進行售價調整。

根據店家公告，自2026年1月1日起，「麻糬單顆漲為14元、六顆80元；花生糖230元；芝麻軟糖200元」，不少顧客也留言力挺，說道「一顆14元還算合理，現在麻糬至少都15元以上了」、「還是便宜，那麼大顆！」、「不用擔心，愛吃你們家的人一樣還是會去排隊」。

行天宮附近的「不老客家傳統麻糬」，日前公告，預計明年1月1日起調漲麻糬等產品價格。圖／摘自店家臉書粉絲專頁
行天宮附近的「不老客家傳統麻糬」，日前公告，預計明年1月1日起調漲麻糬等產品價格。圖／摘自店家臉書粉絲專頁

