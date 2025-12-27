紅色新年開運精品集合！GUCCI、Prada、Burberry將豐盛驚喜具現

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
中國女星張婧儀分別示範了Burberry紅色長風衣與長披肩等不同造型，將儀式感融入穿搭造型。圖／Burberry提供
中國女星張婧儀分別示範了Burberry紅色長風衣與長披肩等不同造型，將儀式感融入穿搭造型。圖／Burberry提供

年關將至，紅色再次回歸成為街頭櫥窗主角。象徵喜氣、喧鬧與祝福的紅，早早貫穿時尚精品的不同角落，從絨布到漆皮、從皮革靴履以致寶石光芒。多個時尚精品品牌包含GUCCI、Prada、Burberry、Boucheron、PIAGET...皆以殊異的設計巧思，重新獻上火熱紅色的新年祈願與單品推薦。

GUCCI以紅色絨布重新演繹經典包型，Jackie 1961與Diana包款在細節間揉合金屬光澤與紅水晶裝飾，華麗中不失俐落。略帶復古氣息的絨面質感，令節慶氛圍更添溫熱，後者並搭配GUCCI經典的竹節提把與金色鍊結，可手提可肩背，懷舊優雅。 Prada則以Galleria紅色漆皮包款呼應年末熱浪，光滑的漆皮映照出街道上的光芒反射，修長包型更在派對與晚宴間自成焦點；品牌另推薦一款Petit Sac Noir紅色納帕皮革迷你提包，以柔軟的納帕皮革形塑包款輪廓，帶來如雲朵般的無壓力自由。

在歐洲傳統與亞洲新年之間，英倫品牌Burberry則以紅色格紋交織出繁盛暖心。全新季節限定款式融入「戰馬騎士圖案」（EDK）——以水彩與金屬刺繡交織成的意象，只見品牌大使、中國女星張婧儀分別示範了紅色長風衣與民族風披肩的不同造型，將儀式感融入穿搭，更讓每次開步都踩出新年的昂首闊步。

然紅色不僅是東方傳統中的喜氣，這股火熱的情感同樣存在於義大利西西里島的強悍、又或巴黎石磚路上的飄逸輕盈。Dolce&Gabbana以酒紅色Devotion小牛皮踝靴述說了女性的堅定獨立，並將火焰印記與心形標誌在皮革大底、鞋底中熱情展現。「紅底鞋之王」的Christian Louboutin則以新款Miss Ziggyta系列重新詮釋尖頭穆勒鞋，25mm小貓跟在舒適與優雅之間取得平衡，一抹紅底並映襯了出從容輕快的法式步伐，喜迎2026。

當目光從地表轉換到全身造型，紅色的光芒更在寶石、貴金屬的輝映間益發鮮豔動容。Boucheron的Quatre Red系列以紅色高精密陶瓷搭配白金、黃金與玫瑰金打造長項鍊與戒指等精巧單品珠寶，內藏2004年誕生至今Quatre系列的自由實驗精神，其中長項鍊則可搭配小洋裝或西裝外套等中性化單品，展現Boucheron女子的獨立自信。東方珠寶品牌的 Qeelin則以Wulu Eternity項鍊詮釋東方的圓融美學，專利的「麒麟紅」色陶瓷結合了玫瑰金並鑲嵌鑽石，帶出一種東方的謙沖圓融，更有品牌代言人、少女時代團員潤娥以多層次的戒指與手鐲等單品混搭造型，婉約示範。

當節慶的節奏進入新一波悸動與展望，伯爵（PIAGET）則以品牌經典的Limelight Gala腕表為紅色畫上曼妙句點。勃根地酒紅色大明火琺瑯面盤的底部並有深邃細膩的斧鑿金工之美，Limelight Gala經典的漩渦式表殼更在表耳延伸處鑲嵌以大量鑽石、紅寶石與粉藍寶石，一體成形式貴金屬表殼並佐以品牌引以為傲的「宮廷式雕刻」水波紋。整只表款像是阿拉伯數字6與9的交融，也像是一個無限旋轉的幾何符號，在機芯的時刻運轉中分秒奔向嶄新2026，將豐盛驚喜具現。

Prada Petit Sac Noir紅色納帕皮革迷你提包，11萬5,000元。圖／PIAGET提供
Boucheron Quatre Red系列戒指，白金、玫瑰金、黃金、紅色陶瓷，14萬4,500元。圖／Boucheron提供
Christian Louboutin Miss Ziggyta紅色高跟鞋，40,800元。圖／Christian Louboutin提供
GUCCI Diana紅色絨布竹節包，16萬1,800元。圖／GUCCI提供
除了實用單品，Burberry也讓經典小熊換上紅色風衣，討喜可愛。圖／Burberry提供
Boucheron的Quatre Red系列長項鍊可搭配小洋裝、西裝外套等中性化單品，展現獨立自信。圖／Boucheron提供
PIAGET Limelight Gala系列18K玫瑰金紅寶石粉紅藍寶石宮廷式雕刻飾紋腕表，黃金、鑲嵌鑽石、紅寶石與粉藍寶石，價格店洽。圖／PIAGET提供
Prada Galleria紅色漆皮提包，13萬元。圖／PIAGET提供
GUCCI Jackie 1961紅色絨布手提肩背包，16萬1,800元。圖／GUCCI提供
中國女星張婧儀分別示範了Burberry紅色長風衣與長披肩等不同造型，將儀式感融入穿搭造型。圖／Burberry提供
火焰印記與心形標誌等細節，為Dolce&Gabbana的酒紅色Devotion小牛皮踝靴展現義大利風格的幹練熱情。圖／Dolce&Gabbana提供
Dolce&Gabbana 酒紅色Devotion小牛皮踝靴，價格店洽。圖／Dolce&Gabbana提供
PIAGET Limelight Gala腕表的勃根地酒紅色大明火琺瑯面盤的底部並有細膩的宮廷式雕刻，讓紅色營造沈穩洗鍊印象。圖／PIAGET提供
Qeelin Wulu Eternity 18K玫瑰金紅色HyCeram®鑲鑽項鍊，16萬8,000元。圖／Qeelin提供
潤娥配戴了Qeelin的Wulu Eternity全新系列項鍊，展現東方詩意的輕巧浪漫。圖／Qeelin提供
Boucheron Quatre Red系列長項鍊，白金、玫瑰金、黃金、紅色陶瓷、鑲嵌鑽石，22萬5,000元。圖／Boucheron提供
