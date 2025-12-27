今年最想收到這一盒！威士忌結合鼎泰豐招牌雙醬 打造團圓滋味

快訊

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
百富與鼎泰豐再度聯手，「豐年百富限量禮盒」開啟新年好兆頭。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
歲末團圓時節，備受威士忌鑑賞家推崇的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌百富（THE BALVENIE），再度攜手台灣餐飲指標鼎泰豐，推出2026年「豐年百富限量禮盒」，用威士忌結合鼎泰豐招牌雙醬，以東西方風味交融的形式，打造團圓滋味。

「豐年百富限量禮盒」內含鼎泰豐獨家規格的百富12年雙桶單一麥芽威士忌 200毫升，並搭配鼎泰豐兩款招牌醬料──干貝XO醬與豐味香辣醬，另附象徵平安祝福的平安筷，從風味、設計到寓意，層層堆疊年節送禮的心意。

百富與鼎泰豐此次聯名，核心精神圍繞在「有溫度的極緻工藝」。百富以時間與手工細膩打磨酒液風味，鼎泰豐則以精準與穩定著稱於料理細節，雙方皆以「匠藝精神」為品牌根本，因而在歲末年節之際，攜手推出專為餐桌搭配而設計的限定禮盒。

百富12年雙桶以其標誌性的過桶工藝聞名，酒液先於傳統橡木桶熟成，再轉入西班牙Oloroso雪莉桶進行二次熟成，展現蜂蜜、香草與堅果交織的圓潤甜香。這樣的酒體風格，在年節餐桌上不僅能平衡中式料理的油潤感，也能與重口味醬料產生恰到好處的對話。

當干貝XO醬的濃郁鮮香入口，百富12年的蜂蜜與堅果調性隨之展開，讓鮮味層次更顯深邃；而搭配豐味香辣醬時，醬料中多重辛香在威士忌圓潤酒體的包覆下，轉為溫和而細緻，不論是年菜、滷味或餐前小菜，都能為餐桌增添節慶氛圍。

2026年「豐年百富限量禮盒」建議售價為新台幣1,980元，即日起於全台鼎泰豐門市限量販售。百富表示，希望透過這款結合威士忌與經典醬料的餐搭禮盒，陪伴消費者在團圓時刻共享佳餚，也傳遞對新一年的美好祝福。

此外，百富也同步推出春節限定禮盒——「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」與「百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌」。前者以西班牙雪莉酒桶進行二次熟成，將蜂蜜與香草的柔雅香氣交織，帶來滑順而芳醇的迷人口感；後者則歷經橡木桶14年熟成，再轉至蘭姆桶增添香氣，融合太妃糖甜味、熱帶水果香氣與木質調韻味。禮盒將於2026年1月起，於全台家樂福、便利購、Mia C'bon、全聯、大全聯、大買家、全台特選菸酒專賣店與私藏酒窖限量販售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百富春節限定禮盒珍選兩款經典酒款——百富12年雙桶單一麥芽威士忌（左），百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
豐年百富限量禮盒內含鼎泰豐獨家規格「百富12年雙桶單一麥芽威士忌（200毫升），搭配鼎泰豐招牌雙醬干貝XO醬與豐味香辣醬，以及寓意「平安快樂」的平安筷。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富全新2026春節限定禮盒，設計靈感源自節慶煙火與深邃紅調，五條巧妙交織紅線致敬百富「五大工藝」的匠心傳承，而「百富」二字承載「百福匯聚、富裕滿盈」的吉祥祝願。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
威士忌 禮盒

