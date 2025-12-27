前進北海道知名「粉雪」聖地二世谷！Swatch Nines Snow 2026四月登場
Swatch宣布2026年的「Swatch Nines Snow」將前進日本北海道以「粉雪」知名的「二世谷」（Niseko），全新賽道將參考來自世界各地雪地運動菁英意見進行設計，該場地還將匯集多項極限板類運動特色，並成為未來雪上運動發展的樂園，一如Swatch品牌風格主張：放肆挑戰、盡情享樂。
2026的Swatch Nines Snow將於北海道知名的「二世谷格蘭比羅夫滑雪場」（Niseko Tokyu Grand Hirafu）進行。該區域雪況又以含水量較低、擁有柔軟觸感，滑行時身體將感受到輕盈漂浮而聞名，原就是不少專業或新手滑雪者的滑雪聖地。
Swatch早在1990年代便倡議極限運動，主張「擁抱生活樂趣」與「積極面對挑戰」。品牌長年贊助包含滑雪、衝浪、極限單車等多項運動，並長期和多位街頭風格藝術家聯名、發表限量表款。Swatch Nines Snow最早則是在2008年登場，近年也曾在瑞士雪朗峰（Schilthorn）舉辦2024年的Nines Snow，本次則移師亞洲知名雪場二世谷，並已陸續在滑雪社群中引起討論。
具挑戰性的場地正是讓滑雪玩家樂趣倍增的天然舞台，本次賽道設置共集結眾多雪地運動界菁英們進行研討，包含Swatch Proteam運動員暨半管滑雪日本選手平野海祝（Kaishu Hirano）也將參與賽道設計，並將在明年四月現場現身。活動將從2026年4月6日展開病持續至4月11日，屆時Swatch與眾家滑雪好手將為人帶來何等的北國炫技大秀？且讓人拭目以待。
