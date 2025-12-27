快訊

割頸案法官「讓凶嫌孝順被害家屬」言論遭撻伐！家屬回應了

看似溫和、實則冷酷！「3星座」傷人能力超強 讓人又愛又怕

外帶餐點有蟑螂！林聰明沙鍋魚頭發聲明：這品種在廚房不常見

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山躍上馬卡龍！甜點之花、花形蘋果米 春節美型系禮盒看這裡

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
紅茶杏仁牛軋糖甜度平衡，搭配回甘的萃釅普洱茶入口，風味清爽。圖／TASTE by MMHG提供
紅茶杏仁牛軋糖甜度平衡，搭配回甘的萃釅普洱茶入口，風味清爽。圖／TASTE by MMHG提供

年到，各式禮盒登場。台灣手工法式甜點品牌MANO MANO，於今年10月底受邀前往被譽為「全球最具代表性巧克力盛會」的巴黎巧克力沙龍展（Salon du Chocolat Paris），以融合台灣風味與精緻造型的多款馬卡龍驚艷亮相，美型甜品也化身春節禮盒登場。

⭐2025總回顧

MANO MANO品牌團隊透過設計與風味的解構和重組，重新詮釋台灣風土的層次樣貌，讓前來逛展的法國消費者留下深刻印象。同步推出限量《島嶼之味》馬卡龍新年禮盒（1,080元／9入），將這款在巴黎國際舞臺備受矚目的台灣馬卡龍帶回故鄉。禮盒以5款花卉與4款山形設計勾勒台灣自然風景，並以台灣茶與水果為風味核心，結合阿里山高山烏龍、東方美人、包種茶與蜜桃、荔枝、紅心芭樂等元素，呈現茶韻與果香交織的層次表現。

花卉圖樣取材自台灣原生種植物，包含象徵堅韌與純淨的「阿里山龍膽花」、代表光明的「太魯閣千里光花」，以及台灣特有種「猴歡喜」等5款，每一款皆蘊含獨特寓意。其餘4款則以山形線條描繪「玉山」、「大霸尖山」、「雪山」等台灣百岳輪廓，並以手繪金、銀細節呈現雲海與晨光層次。

此外，MMHG湘樂餐飲集團旗下電商品牌TASTE by MMHG也推出2026全新年節禮盒《富貴美滿》，請來新銳書法家王意淳為禮盒題寫，搭配多款分食茶點、節令寓意與美感包裝，共有「富貴茶點禮盒」（1,080元）與「美滿茶點禮盒」（880元）兩款，數量有限、售完為止。

打開盒蓋後，茶點以精巧分隔呈現，彷彿一展開盒面，團圓的序曲便隨之開啟。其中，鹿兒島焙茶蛋捲香氣溫潤、口感酥脆，象徵新春「焙」來好運；紅茶杏仁牛軋糖以茶韻平衡甜度，寓意「紅」運當頭；普洱茶以醇厚回甘帶來「洱」目一新的吉祥意象；其中最亮眼的花形蘋果米餅，以酸甜薄片保留自然果紋，切面呈放射狀花形，象徵「蘋蘋安安」，寄寓圓滿與好運在新年綻放。

新銳書法家王意淳透過「美滿」二字的揮毫，傳遞陪伴迎接新年的心意。圖／TASTE by MMHG提供
新銳書法家王意淳透過「美滿」二字的揮毫，傳遞陪伴迎接新年的心意。圖／TASTE by MMHG提供
4款山形線條馬卡龍，精緻描繪出台灣百岳。圖／MANO MANO提供
4款山形線條馬卡龍，精緻描繪出台灣百岳。圖／MANO MANO提供
「富貴茶點禮盒」內容集結鹿兒島焙茶蛋捲、花形蘋果米餅、紅茶杏仁牛軋糖與萃釅普洱茶。圖／TASTE by MMHG提供
「富貴茶點禮盒」內容集結鹿兒島焙茶蛋捲、花形蘋果米餅、紅茶杏仁牛軋糖與萃釅普洱茶。圖／TASTE by MMHG提供
鹿兒島焙茶蛋捲香氣溫潤，花形蘋果米餅保留自然果紋，茶香與果香交織。圖／TASTE by MMHG提供
鹿兒島焙茶蛋捲香氣溫潤，花形蘋果米餅保留自然果紋，茶香與果香交織。圖／TASTE by MMHG提供
《島嶼之味》新年禮盒不只適合送禮，更像是一封用甜點寫成的島嶼情書。圖／MANO MANO提供
《島嶼之味》新年禮盒不只適合送禮，更像是一封用甜點寫成的島嶼情書。圖／MANO MANO提供
《島嶼之味》以9款特製馬卡龍，將台灣人熟悉的香氣，轉化為更細膩的甜點語彙。圖／MANO MANO提供
《島嶼之味》以9款特製馬卡龍，將台灣人熟悉的香氣，轉化為更細膩的甜點語彙。圖／MANO MANO提供

禮盒

延伸閱讀

竹市春節前發紅包！市民每人發5000元 領取懶人包一次看

合歡山、玉山今晨降雪原因曝 專家：明晨甚至到下周一仍有水氣北飄

零下5.3度+水氣多 玉山清晨再降瑞雪…積雪達1.5公分深

明年春節9天連假 國旅逐漸升溫 阿里山賓館訂房率已達7成

相關新聞

前進北海道知名「粉雪」聖地二世谷！Swatch Nines Snow 2026四月登場

Swatch宣布2026年的「Swatch Nines Snow」將前進日本北海道以「粉雪」知名的「二世谷」（Nisek...

玉山躍上馬卡龍！甜點之花、花形蘋果米 春節美型系禮盒看這裡

馬年到，各式禮盒登場。台灣手工法式甜點品牌MANO MANO，於今年10月底受邀前往被譽為「全球最具代表性巧克力盛會」的...

傳奇麗緻套房開箱！入住金庫、玩大冒險⋯盤點星飯店新體驗

迎接2026，多家星飯店開出各種新房型、新體驗，不想遠行，也可以飯店度假兩三日。

頂尖英雄集結！Plus Ultra 《我的英雄學院》最終季快閃店 松菸文創熱血登場！

全台首站《我的英雄學院》最終季快閃店 12/27 於松山文創園區登場！沉浸式英雄場景、最終季經典拍照點，集結超過百款首發周邊與 UNDERPEACE 聯名服飾，還能挑戰個性檢測轉盤、收藏限定好禮，邀你親身踏上熱血英雄之路！

2025不能錯過的韓劇！網友追劇清單公開 第一名淚點低慎入

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「2025話題韓劇」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大2025話題韓劇有哪些。

La Vie餐廳開業2年半晉升米其林一星 全新冬季短套餐3,888元起吃得到

由全球知名米其林三星主廚Thomas Bühner與台灣合作夥伴共同投資與經營管理的當代歐陸餐廳睿麗（La Vie ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。