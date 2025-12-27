玉山躍上馬卡龍！甜點之花、花形蘋果米 春節美型系禮盒看這裡
馬年到，各式禮盒登場。台灣手工法式甜點品牌MANO MANO，於今年10月底受邀前往被譽為「全球最具代表性巧克力盛會」的巴黎巧克力沙龍展（Salon du Chocolat Paris），以融合台灣風味與精緻造型的多款馬卡龍驚艷亮相，美型甜品也化身春節禮盒登場。
MANO MANO品牌團隊透過設計與風味的解構和重組，重新詮釋台灣風土的層次樣貌，讓前來逛展的法國消費者留下深刻印象。同步推出限量《島嶼之味》馬卡龍新年禮盒（1,080元／9入），將這款在巴黎國際舞臺備受矚目的台灣馬卡龍帶回故鄉。禮盒以5款花卉與4款山形設計勾勒台灣自然風景，並以台灣茶與水果為風味核心，結合阿里山高山烏龍、東方美人、包種茶與蜜桃、荔枝、紅心芭樂等元素，呈現茶韻與果香交織的層次表現。
花卉圖樣取材自台灣原生種植物，包含象徵堅韌與純淨的「阿里山龍膽花」、代表光明的「太魯閣千里光花」，以及台灣特有種「猴歡喜」等5款，每一款皆蘊含獨特寓意。其餘4款則以山形線條描繪「玉山」、「大霸尖山」、「雪山」等台灣百岳輪廓，並以手繪金、銀細節呈現雲海與晨光層次。
此外，MMHG湘樂餐飲集團旗下電商品牌TASTE by MMHG也推出2026全新年節禮盒《富貴美滿》，請來新銳書法家王意淳為禮盒題寫，搭配多款分食茶點、節令寓意與美感包裝，共有「富貴茶點禮盒」（1,080元）與「美滿茶點禮盒」（880元）兩款，數量有限、售完為止。
打開盒蓋後，茶點以精巧分隔呈現，彷彿一展開盒面，團圓的序曲便隨之開啟。其中，鹿兒島焙茶蛋捲香氣溫潤、口感酥脆，象徵新春「焙」來好運；紅茶杏仁牛軋糖以茶韻平衡甜度，寓意「紅」運當頭；普洱茶以醇厚回甘帶來「洱」目一新的吉祥意象；其中最亮眼的花形蘋果米餅，以酸甜薄片保留自然果紋，切面呈放射狀花形，象徵「蘋蘋安安」，寄寓圓滿與好運在新年綻放。
