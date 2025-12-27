傳奇麗緻套房開箱！入住金庫、玩大冒險⋯盤點星飯店新體驗
迎接2026，多家星飯店開出各種新房型、新體驗，不想遠行，也可以飯店度假兩三日。
2025總回顧
台北亞都麗緻大飯店限時推出ㄞ尊榮之夜」專案，揭開傳奇麗緻套房的神秘面紗，加上奢華呈現米其林一星「巴黎廳1930 X高山英紀」的特製節慶套餐，房間內提供禮遇入住迎賓香檳、紅酒各乙瓶、主廚手工小點、Minibar招待以及客房服務精緻早餐兩客，提前入住與延遲退房完整入住24小時等VVIP貴賓等級的尊榮待遇，讓都會度假玩出新高度。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
此專案於12月31日指定日期入住，享專案價68,800元起。同時，配合跨年活動推出《跨年住房》專案，享跨年期間卓越客房優惠價19,800元起，12月31日當天將於飯店頂樓舉辦跨年派對。
麗緻套房為亞都麗緻大飯店中最具傳奇色彩的房型，其經典故事、名人駐足歷史與風華事跡，都為飯店增添迷人風采，國際重量級政要美國福特總統、法國總統瓦萊里·季斯卡·德斯坦、世界三大男高音帕華洛帝、Louis Vuitton創辦人路易士威登先生及夫人等政商名流都曾入住此套房。房內設有獨立私人桑拿間。
要想玩得更有趣，天成文旅-華山町推出「入住金庫成為大富翁」住房專案，即日起至2026年6月30日，入住上下舖形式的華山4人房，空間融入金庫門把裝置、獨家金色造型杯，以及支票樣貌便箋、復古電話機等，營造出銀行與1950年代懷舊氛圍，每床還有獨立個人視聽設備沉浸式休憩空間，讓遠道而來旅客感受「在金庫住一晚」的獨特體驗。平日4人入住每晚4,699元起，含早餐，每房再加贈「天成餐旅大亨」桌遊一組。
桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店也推出平日限定的「悅華大富翁・親子大冒險」住房專案，即日起至2026年3月31日，平日4入住溫馨家庭房、一泊二食4,699元+10%，加價250元可帶回價值980元的「天成餐旅大亨」桌遊。飯店鄰近27洞國際標準球場，並備有The Range高爾夫練習場及VR高爾夫體驗，館內另有迷你高爾夫、法式滾球、童樂園與星光電影院等休閒設施，擁有滿滿的度假體驗。
