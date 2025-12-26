La Vie餐廳開業2年半晉升米其林一星 全新冬季短套餐3,888元起吃得到
由全球知名米其林三星主廚Thomas Bühner與台灣合作夥伴共同投資與經營管理的當代歐陸餐廳睿麗（La Vie by Thomas Bühner），自2023年4月開幕以來，便備受矚目。不但甫開幕便連續兩年獲得《臺灣米其林指南》入選肯定，今年更晉升為一星餐廳。此外，La Vie餐廳亦獲得最新發布的法國指標性餐飲評鑑La Liste肯定，2026榮登「世界千大餐廳（Top 1000 Restaurants）」之列，展現出色的餐飲實力。
La Vie餐廳在開幕之初即以11道式每套8,988元+10%的品味套餐，創下當時國內fine dining餐價的天花板；不過自2023年10月起秋季套餐起，便同步提供6道式季節套餐，每套5,988元+10%，回應客人希望縮短用餐時間的要望。不過，從今年開始，La Vie餐廳進一步將套餐道數縮減，也讓價格更具競爭力，提供9道式品味套餐，每套6,288元+10%，6道式季節套餐，每人3,888元+10%，在降低門檻之後，希望讓更多饕客有機會前來體驗La Vie的餐飲魅力。
在國內星級餐廳當中，La Vie餐廳的用餐體驗，絕對數一數二。空間由德國知名設計師Olaf Kitzig的工作室操刀，挑高的天花板、大片的玻璃窗景、很Chill的戶外露台都是台北市區餐廳罕見的條件；傢俱的選品功力亦十分了得，在簡約線條中成功營造出當代歐陸洗鍊而不張揚的優雅氣度。有開車來嗎？車直接停到大直「NOKE忠泰樂生活」時尚商場的停車場就好。對於習慣自駕的饕客而言，星級餐廳若停車不便，的確足以令人裹足不前。
餐飲與服務，是La Vie最不需要令人擔心的部分。相對於開幕時的28個座位數設定，因應人力現狀，目前每個餐期接待人數最多只有18位左右，充分確保每一位賓客都能夠得到最好的照顧。桌與桌之間的距離也相對拉大了，身在其中用餐，整體氛圍更加鬆弛舒心。
本季冬季套餐以「馥郁冬暖」為主題，由駐店主廚楊展浩（Xavier）從海陸食材中勾勒冬日風土的輪廓，精選屏東乳豬、法國海魚、嘉義鵪鶉與鱈魚白子等當令旨味，搭配蕪菁、毛豆、菊芋等冬季蔬菜，透過層次分明、風味厚實的醬汁，將寒季的深沉、溫潤與飽滿一一轉化為盤中風景。再由首席侍酒師黃嘉偉（Max Huang）策劃餐酒搭配，串起料理節奏，為整場冬日饗宴添上一抹恰到好處的暖意。
開胃小點「哈密瓜、布拉塔、伊比利火腿」，靈感源自日本居酒屋特色料理「炸柿子」，主廚將柿子替換為哈密瓜、布拉塔乳酪與伊比利火腿的經典組合，覆上布拉塔乳清與牛奶製作的果凍，成就外酥內潤的開胃小品。
「法國鱈/鱸魚、章魚、紅酒奶油醬汁」選用肉質潔白細嫩、豐腴多汁的法國鱸/鱈魚，煎至皮酥肉嫩，搭配椰奶芹菜根泥、紫米與紫洋蔥，絲滑馥郁的紅酒奶油醬汁，更進一步突顯魚肉鮮美亦增添豐厚口感。
季節套餐主菜「屏東乳豬、蕪菁、毛豆」選用約5公斤屏東乳豬，以肩、腿與肋排三部位，展現不同風味。將肩肉油封後，香煎至表皮酥脆；腿經鹽水泡製、風乾數日，凝聚香氣後煎烤；肋排粗鹽醃製再煎烤，呈現細緻肉質與純粹滋味。搭配柴魚昆布高湯燉煮蕪菁，中心內餡為拌炒毛豆、鹹檸檬與黑胡椒，輔以馬 約蘭油、黑橄欖油及發酵杏桃蒜泥醬汁，帶出清甜與旨味，整體風味溫暖而悠長。
甜點「榛果、西洋梨、羅克福起司」亦令人拍案叫絕。以藍紋乳酪冰淇淋與沙布列為主體，點綴焦糖慕斯、焦糖脆碎與果仁等多種型態的榛果。搭配西洋梨 冰沙、糖煮西洋梨及西洋梨薄片，並以檸檬醬環繞盤面，使每一口都能感受到堅果、乳酪與酸味之間微妙而細緻的平衡。
人氣茶點中歐傳統蛋糕「咕咕霍夫（Gugelhupf）」，更是好吃到不行。這款德語系地區最具代表性的傳統甜點到了La Vie餐廳，更延伸出「華麗版」——搭配使用干邑沙巴雍、煙燻牛奶與日本鮮奶油三種醬汁，以及鹽之花香草冰淇淋，帶來多層次口感與香氣的極致享受，在領受這份象徵祝福、分享與團圓的甜點時，每一口都能感受到傳統與創意的完美融合。
此外，La Vie餐廳也榮獲葡萄酒權威雜誌《Wine Spectator》年度葡萄酒餐廳鑑賞獎項之最佳卓越獎（Best of Award of Excellence），該獎項以「兩個酒杯」為象徵，成功躍升為全球擁有最頂級酒藏的優秀餐廳之一。
首席侍酒師黃嘉偉（Max Huang），曾獲「2022 年台灣最佳侍酒師」及「2023 年台灣最佳法國酒侍酒師亞軍」，他將wine pairing 視為延伸料理風味的「第二道醬汁」，每季精心揀選特色酒款，並持續深化酒藏廣度與深度，引領賓客探索葡萄酒世界迷人風土。La Vie餐廳的餐酒搭配選擇十分多元，提供explore wine pairing 4 杯每位2,400元＋10%；la vie cellar wine pairing 6 杯每位4,800元＋10%，亦另有無酒精飲品搭配。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
