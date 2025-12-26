La Vie餐廳開業2年半晉升米其林一星 全新冬季短套餐3,888元起吃得到

由全球知名米其林三星主廚Thomas Bühner與台灣合作夥伴共同投資與經營管理的當代歐陸餐廳睿麗（La Vie by Thomas Bühner），自2023年4月開幕以來，便備受矚目。不但甫開幕便連續兩年獲得《臺灣米其林指南》入選肯定，今年更晉升為一星餐廳。此外，La Vie餐廳亦獲得最新發布的法國指標性餐飲評鑑La Liste肯定，2026榮登「世界千大餐廳（Top 1000 Restaurants）」之列，展現出色的餐飲實力。

La Vie餐廳在開幕之初即以11道式每套8,988元+10%的品味套餐，創下當時國內fine dining餐價的天花板；不過自2023年10月起秋季套餐起，便同步提供6道式季節套餐，每套5,988元+10%，回應客人希望縮短用餐時間的要望。不過，從今年開始，La Vie餐廳進一步將套餐道數縮減，也讓價格更具競爭力，提供9道式品味套餐，每套6,288元+10%，6道式季節套餐，每人3,888元+10%，在降低門檻之後，希望讓更多饕客有機會前來體驗La Vie的餐飲魅力。

在國內星級餐廳當中，La Vie餐廳的用餐體驗，絕對數一數二。空間由德國知名設計師Olaf Kitzig的工作室操刀，挑高的天花板、大片的玻璃窗景、很Chill的戶外露台都是台北市區餐廳罕見的條件；傢俱的選品功力亦十分了得，在簡約線條中成功營造出當代歐陸洗鍊而不張揚的優雅氣度。有開車來嗎？車直接停到大直「NOKE忠泰樂生活」時尚商場的停車場就好。對於習慣自駕的饕客而言，星級餐廳若停車不便，的確足以令人裹足不前。

餐飲與服務，是La Vie最不需要令人擔心的部分。相對於開幕時的28個座位數設定，因應人力現狀，目前每個餐期接待人數最多只有18位左右，充分確保每一位賓客都能夠得到最好的照顧。桌與桌之間的距離也相對拉大了，身在其中用餐，整體氛圍更加鬆弛舒心。

本季冬季套餐以「馥郁冬暖」為主題，由駐店主廚楊展浩（Xavier）從海陸食材中勾勒冬日風土的輪廓，精選屏東乳豬、法國海魚、嘉義鵪鶉與鱈魚白子等當令旨味，搭配蕪菁、毛豆、菊芋等冬季蔬菜，透過層次分明、風味厚實的醬汁，將寒季的深沉、溫潤與飽滿一一轉化為盤中風景。再由首席侍酒師黃嘉偉（Max Huang）策劃餐酒搭配，串起料理節奏，為整場冬日饗宴添上一抹恰到好處的暖意。

開胃小點「哈密瓜、布拉塔、伊比利火腿」，靈感源自日本居酒屋特色料理「炸柿子」，主廚將柿子替換為哈密瓜、布拉塔乳酪與伊比利火腿的經典組合，覆上布拉塔乳清與牛奶製作的果凍，成就外酥內潤的開胃小品。

「法國鱈/鱸魚、章魚、紅酒奶油醬汁」選用肉質潔白細嫩、豐腴多汁的法國鱸/鱈魚，煎至皮酥肉嫩，搭配椰奶芹菜根泥、紫米與紫洋蔥，絲滑馥郁的紅酒奶油醬汁，更進一步突顯魚肉鮮美亦增添豐厚口感。

季節套餐主菜「屏東乳豬、蕪菁、毛豆」選用約5公斤屏東乳豬，以肩、腿與肋排三部位，展現不同風味。將肩肉油封後，香煎至表皮酥脆；腿經鹽水泡製、風乾數日，凝聚香氣後煎烤；肋排粗鹽醃製再煎烤，呈現細緻肉質與純粹滋味。搭配柴魚昆布高湯燉煮蕪菁，中心內餡為拌炒毛豆、鹹檸檬與黑胡椒，輔以馬 約蘭油、黑橄欖油及發酵杏桃蒜泥醬汁，帶出清甜與旨味，整體風味溫暖而悠長。

甜點「榛果、西洋梨、羅克福起司」亦令人拍案叫絕。以藍紋乳酪冰淇淋與沙布列為主體，點綴焦糖慕斯、焦糖脆碎與果仁等多種型態的榛果。搭配西洋梨 冰沙、糖煮西洋梨及西洋梨薄片，並以檸檬醬環繞盤面，使每一口都能感受到堅果、乳酪與酸味之間微妙而細緻的平衡。

人氣茶點中歐傳統蛋糕「咕咕霍夫（Gugelhupf）」，更是好吃到不行。這款德語系地區最具代表性的傳統甜點到了La Vie餐廳，更延伸出「華麗版」——搭配使用干邑沙巴雍、煙燻牛奶與日本鮮奶油三種醬汁，以及鹽之花香草冰淇淋，帶來多層次口感與香氣的極致享受，在領受這份象徵祝福、分享與團圓的甜點時，每一口都能感受到傳統與創意的完美融合。

此外，La Vie餐廳也榮獲葡萄酒權威雜誌《Wine Spectator》年度葡萄酒餐廳鑑賞獎項之最佳卓越獎（Best of Award of Excellence），該獎項以「兩個酒杯」為象徵，成功躍升為全球擁有最頂級酒藏的優秀餐廳之一。

首席侍酒師黃嘉偉（Max Huang），曾獲「2022 年台灣最佳侍酒師」及「2023 年台灣最佳法國酒侍酒師亞軍」，他將wine pairing 視為延伸料理風味的「第二道醬汁」，每季精心揀選特色酒款，並持續深化酒藏廣度與深度，引領賓客探索葡萄酒世界迷人風土。La Vie餐廳的餐酒搭配選擇十分多元，提供explore wine pairing 4 杯每位2,400元＋10%；la vie cellar wine pairing 6 杯每位4,800元＋10%，亦另有無酒精飲品搭配。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

首席侍酒師黃嘉偉。圖／La Vie by Thomas Bühner提供 人氣茶點中歐傳統蛋糕「咕咕霍夫（Gugelhupf）」。圖／La Vie by Thomas Bühner提供 法國鱸魚、章魚、紅酒奶油醬汁。圖／La Vie by Thomas Bühner提供 榛果、西洋梨、羅克福起司。圖／La Vie by Thomas Bühner提供 屏東乳豬、蕪菁、毛豆。圖／La Vie by Thomas Bühner提供 米其林三星名廚Thomas Bühner （左）與La Vie餐廳行政主廚楊展浩 Xavier。圖／La Vie by Thomas Bühner提供 La Vie餐廳挑高的天花板、大片的玻璃窗景、落地窗簾外很Chill的戶外露台，都是台北市區餐廳罕見的條件。圖／La Vie by Thomas Bühner提供 哈密瓜、布拉塔、伊比利火腿。圖／La Vie by Thomas Bühner提供

