KKday「新幹線QR Code乘車」服務上線 三路線可免實體換票、掃碼進站
旅遊電商平台KKday上線「新幹線QR Code乘車」服務，與三大鐵路公司JR東海、JR西日本、JR九州深化合作，主打免實體換票、直接掃碼進站，讓台灣旅客享受無縫便捷的鐵道旅遊，涵蓋東京、新大阪、京都、名古屋、岡山、博多、熊本等48個起站點車站出發的熱門路線，可預訂出發前120天的車票，讓旅客提早規劃行程。
⭐2025總回顧
旅客即日起於KKday購買東海道新幹線、山陽新幹線、九州新幹線的車票，無需在車站窗口或售票機兌換車票，能直接使用KKday App內的新幹線QR Code憑證，於車站專屬閘門掃碼進站，省去傳統換票的時間，另旅客還能自由選擇座位偏好，如超人氣的富士山景座位、特大行李放置處附帶席、靠窗或是走道座位等，享受日本鐵道美景與舒適貼心的乘車體驗。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言