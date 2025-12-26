快訊

534億賣掉公司…暖心老闆發74億送540名員工 有人當場退休

認罪了！「小英男孩」鄭亦麟收賄198萬「喬」台電 300萬元交保

台中親親戲院前嚴重車禍！休旅車迴轉後方騎士急閃避 男重摔命危送醫

KKday「新幹線QR Code乘車」服務上線 三路線可免實體換票、掃碼進站

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

旅遊電商平台KKday上線「新幹線QR Code乘車」服務，與三大鐵路公司JR東海、JR西日本、JR九州深化合作，主打免實體換票、直接掃碼進站，讓台灣旅客享受無縫便捷的鐵道旅遊，涵蓋東京、新大阪、京都、名古屋、岡山、博多、熊本等48個起站點車站出發的熱門路線，可預訂出發前120天的車票，讓旅客提早規劃行程。

⭐2025總回顧

旅客即日起於KKday購買東海道新幹線、山陽新幹線、九州新幹線的車票，無需在車站窗口或售票機兌換車票，能直接使用KKday App內的新幹線QR Code憑證，於車站專屬閘門掃碼進站，省去傳統換票的時間，另旅客還能自由選擇座位偏好，如超人氣的富士山景座位、特大行李放置處附帶席、靠窗或是走道座位等，享受日本鐵道美景與舒適貼心的乘車體驗。

新幹線 KKday JR

延伸閱讀

涉在日本公廁性侵8旬老翁…41歲陸籍男被捕認罪 工作地點也曝光

北市恐攻震驚全台！她曝高鐵座椅設計巧思：緊急時可救命

週末想出遊放鬆身心？宜蘭這個景點一次滿足你賞楓、泡湯兩個心願！

一天1萬日圓　JR東日本新幹線隨便搭！

相關新聞

粉絲快看！「咒術迴戰0」明開展 珍貴手稿、咒具首次在台北公開

在日本掀起轟動的「咒術迴戰0」展覽將於明（27日）起在台北松山文創園區多功能展演廳開展，展場還原《劇場版 咒術迴戰0》的...

La Vie餐廳開業2年半晉升米其林一星 全新冬季短套餐3,888元起吃得到

由全球知名米其林三星主廚Thomas Bühner與台灣合作夥伴共同投資與經營管理的當代歐陸餐廳睿麗（La Vie ...

騰雲駕霧間的劇力萬鈞 海瑞溫斯頓發表全新Moments 2026馬年限定表

同時身為高級珠寶與高級腕表品牌的海瑞溫斯頓（Harry Winston），近日以農曆新年的生肖馬年為主題，發表一只新款的...

《我才不要和你做朋友呢》女兒穿越走進媽媽的青春 看見那些沒說出口的事

《我才不要和你做朋友呢》一部以穿越為起點、以親情為核心的青春電影。故事從母女之間的緊張關係出發，讓17歲的李進步（莊達菲 飾）在一次意外中回到過去，走進母親李青桐（陳昊宇 飾）的少女時代，也遇見那位只

搶年菜尾牙商機 耐斯王子大飯店、嘉義福容VOCO推澎派料理優惠方案

歲末宴客旺季，嘉義五星級耐斯王子大飯店阿里山宴會廳斥資千萬元，打造雲嘉最豪華環景LED數位電視牆，搶企業尾牙、春酒宴，即...

基隆-石垣島渡輪淡季票價單程2000元起 通鋪規畫「女性專區」

營運基隆-石垣島航線的八重山丸渡輪預計本月底首航，營運商華岡集團今表示，客艙裝潢與主體整備皆已告一段落，目前正進入啟航前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。