KKday「新幹線QR Code乘車」服務上線 三路線可免實體換票、掃碼進站

旅遊電商平台KKday上線「新幹線QR Code乘車」服務，與三大鐵路公司JR東海、JR西日本、JR九州深化合作，主打免實體換票、直接掃碼進站，讓台灣旅客享受無縫便捷的鐵道旅遊，涵蓋東京、新大阪、京都、名古屋、岡山、博多、熊本等48個起站點車站出發的熱門路線，可預訂出發前120天的車票，讓旅客提早規劃行程。

旅客即日起於KKday購買東海道新幹線、山陽新幹線、九州新幹線的車票，無需在車站窗口或售票機兌換車票，能直接使用KKday App內的新幹線QR Code憑證，於車站專屬閘門掃碼進站，省去傳統換票的時間，另旅客還能自由選擇座位偏好，如超人氣的富士山景座位、特大行李放置處附帶席、靠窗或是走道座位等，享受日本鐵道美景與舒適貼心的乘車體驗。

商品推薦