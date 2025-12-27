頂尖英雄集結！Plus Ultra 《我的英雄學院》最終季快閃店 松菸文創熱血登場！

快訊

和綠谷、爆豪、御茶子、焦凍一起踏進雄英大門，走入英雄世界。圖／有你共創提供

全球矚目的動畫鉅作《我的英雄學院》最終季，緊張刺激的劇情與滿滿的感動一播出便引爆討論與話題。延續這股屬於正義的強大英雄力量，有你共創攜手Medialink 羚邦集團，打造全台首站《我的英雄學院》最終季快閃店，於 12 月 27 日 在松山文創園區盛大開幕，吸引眾多英雄迷前來朝聖，親自感受最終季的高燃能量！

《我的英雄學院》最終季快閃店，號召最強悍的英雄們強勢登場，帶領粉絲們走入力量爆發的個性世界，現場推出超過百款首發新品與 UNDERPEACE 聯名潮流服飾，還可透過個性檢測轉盤檢測出你的英雄個性、並收集最終季人氣角色的卡牌，每個環節都充滿驚喜。英雄們，準備好出動了嗎？快來松山文創園區，展開屬於你的挑戰吧！

✦ 沉浸式角色場景 一秒進入英雄世界

最強英雄集結牆，快來和你最愛的英雄見面吧！圖／有你共創提供

從象徵入學儀式的「雄英入口拱門」到「英雄陣營 × 反派陣營的角色集結牆」、重現最終季經典劇情場景的「動畫劇照長廊」，以及全體雄英1-A英雄帥氣登場的「PLUS ULTRA」拍照區。每走一步都能看見英雄們的身影，壯觀的沉浸式環繞空間，就像置身在《我的英雄學院》的世界裡，快來和綠谷出久、爆豪勝己、轟焦凍等人一同踏上英雄之路，留下最具代表性的熱血合照吧！

✦ 百款周邊＆聯名潮流服飾 全面引爆英雄熱潮

超過百款最終季潮帥周邊商品任你挑。圖／有你共創提供

拍完必拍場景後，千萬別錯過最新一季的周邊商品販售區！本次快閃活動一口氣推出超過 100 款以上的首發新品，從生活用品到穿搭配件應有盡有，包含超吸晴的人氣英雄「等身大掛軸」、「普普風壓克力吊飾」、「最終季箱庭壓克力角色盒」以及「最終季金屬海報」等等全新快閃周邊，款款都要讓你愛不釋手；本次更特別與潮流品牌 UNDERPEACE 聯手推出限定服飾系列，以街頭風格重新詮釋作品魅力，讓你從外型到氣場都能時刻展現英雄風格！

✦ 英雄任務展開 完成挑戰、解鎖驚喜好禮

玩瘋最終季抽卡機，看你能不能抽走你最愛的英雄角色。圖／有你共創提供

不僅如此，現場也準備了多項的英雄任務等你來挑戰！想成為真正的英雄？就從這裡開始 —— 轉動每抽 $250 元的「個性檢測轉盤」，馬上測出屬於你的英雄個性，還有機會獲得價值千元以上的神秘好禮；「最終季抽卡機」，蒐集最愛角色的限定卡牌；現場消費滿 $1,000 元，更能帶走只送不賣的「限定雷射票卡」，數量有限、送完為止。完成任務越多，解鎖的獎勵就越豐富！快來松山文創園區，一起展開屬於你的英雄試煉，收集榮耀、帶走驚喜！

個性檢測轉盤，立即測出你的英雄個性還有機會帶走千元以上的周邊大禮。圖／有你共創提供

✦ 有你共創 × Medialink 羚邦集團　打造屬於粉絲的沉浸式記憶

這不只是一間快閃店，更是一場跨越動畫的體驗盛典！在這裡，你不僅能與最喜愛的角色並肩，還能收藏限定周邊及完成各項有趣的英雄任務，快把握時間與英雄們留下屬於你們的專屬回憶吧！

【活動詳情】

活動名稱：我的英雄學院最終季快閃店

活動地點：台北松山文創園區北向製菸工廠

活動時間：2025/12/27-2026/3/1 10:00-18:00 除夕休館

想知道更多詳情，請關注有點市粉絲專頁官方公告。

有點市粉絲專頁：有點市粉絲專頁

