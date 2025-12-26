騰雲駕霧間的劇力萬鈞 海瑞溫斯頓發表全新Moments 2026馬年限定表

同時身為高級珠寶與高級腕表品牌的海瑞溫斯頓（Harry Winston），近日以農曆新年的生肖馬年為主題，發表一只新款的Moments系列2026馬年限定表，以多變且精湛的鑽石切工，結合多重面盤裝飾技法、喜悅的紅色視覺，展現鴻運當頭的時光新象。

由於2026為生肖馬年，玫瑰金表殼中央一匹酒紅色的駿馬正揚起前蹄、蓄勢待發。海瑞溫斯頓運用了精雕、大明火琺瑯在36毫米的面盤中央鑲嵌了大量紅色、金色與白色的珍珠母貝，形塑出風生水起的怦然氣勢。八顆欖尖形切工的鑽石取代了傳統小時時標，同時六點鐘方向更有一顆象徵海瑞溫斯頓的祖母綠形切工鑽石。

面盤中央的駿馬更是賞玩與工藝之所在，從馬的身軀、馬背上的橘黃雙色鬃毛，馬蹄皆使用不同色彩的漆面精細描繪，更以弧形曲面雕琢出駿馬奔騰的動態與健美；手表面盤下方的祥雲更使用極為纖薄的珍珠母貝裁切後重新鑲貼，呈現出騰雲駕霧般的魔幻氣勢；經過圓形日內瓦飾紋、鍍銠和圓形打磨紋理的自動上鍊機芯將帶來時鐘與分鐘顯示，同時具備18K玫瑰金自動盤，全球限量8只，可洽海瑞溫斯頓專門店詢問。 表圈的內外雙圈並鑲嵌不同克拉數的嚴選鑽石，正與玫瑰金表殼呈現冷暖之間的光芒輝映。圖／Harry Winston提供 海瑞溫斯頓延續過往傳統，再度發表了全世界限量8只的馬年生肖紀念腕表。圖／Harry Winston提供 結合手工漆面、珍珠母貝拼接、鑽石鑲嵌等多重技法，讓Moments系列2026馬年限定表在方寸之間宛如時間的小舞台。圖／Harry Winston提供

