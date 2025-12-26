聽新聞
0:00 / 0:00
騰雲駕霧間的劇力萬鈞 海瑞溫斯頓發表全新Moments 2026馬年限定表
同時身為高級珠寶與高級腕表品牌的海瑞溫斯頓（Harry Winston），近日以農曆新年的生肖馬年為主題，發表一只新款的Moments系列2026馬年限定表，以多變且精湛的鑽石切工，結合多重面盤裝飾技法、喜悅的紅色視覺，展現鴻運當頭的時光新象。
⭐2025總回顧
由於2026為生肖馬年，玫瑰金表殼中央一匹酒紅色的駿馬正揚起前蹄、蓄勢待發。海瑞溫斯頓運用了精雕、大明火琺瑯在36毫米的面盤中央鑲嵌了大量紅色、金色與白色的珍珠母貝，形塑出風生水起的怦然氣勢。八顆欖尖形切工的鑽石取代了傳統小時時標，同時六點鐘方向更有一顆象徵海瑞溫斯頓的祖母綠形切工鑽石。
面盤中央的駿馬更是賞玩與工藝之所在，從馬的身軀、馬背上的橘黃雙色鬃毛，馬蹄皆使用不同色彩的漆面精細描繪，更以弧形曲面雕琢出駿馬奔騰的動態與健美；手表面盤下方的祥雲更使用極為纖薄的珍珠母貝裁切後重新鑲貼，呈現出騰雲駕霧般的魔幻氣勢；經過圓形日內瓦飾紋、鍍銠和圓形打磨紋理的自動上鍊機芯將帶來時鐘與分鐘顯示，同時具備18K玫瑰金自動盤，全球限量8只，可洽海瑞溫斯頓專門店詢問。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言