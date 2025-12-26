搶年菜尾牙商機 耐斯王子大飯店、嘉義福容VOCO推澎派料理優惠方案
歲末宴客旺季，嘉義五星級耐斯王子大飯店阿里山宴會廳斥資千萬元，打造雲嘉最豪華環景LED數位電視牆，搶企業尾牙、春酒宴，即日起推出「旺年奔騰」尾牙春酒專案；嘉義福容VOCO酒店同樣搶攻年菜外帶和尾牙春酒，年菜外帶提供2種組合選擇
春節腳步逼近，耐斯阿里山宴會廳及7樓萬國百匯除夕宴客滿，飯店推出五星年菜外帶，讓民眾在家圍爐，「旺年奔騰」尾牙春酒專案，阿里山宴會廳除雙螢幕LED電視牆，今年加碼2幅250吋及220吋螢幕，聲光升級，最多容納70桌，適合大型企業宴會與年終聚會。
尾牙春酒專案即日起至明年3月31日止，中式桌席每桌8800元至1萬2800元，每桌加贈飲品，消費滿10萬元贈精緻客房住宿券1張，滿15萬元送2張，訂宴滿20桌以上加碼卡拉OK設備。今年菜色主打澎派大器，嚴選鮑魚、大蝦、魚翅、龍虎斑、蒲燒鰻、花膠雞等高檔食材，主廚監製把關，兼顧美味與份量，力拚高CP值，讓賓客吃得盡興。
五星年菜外帶禮盒，集結佛跳牆、海虎蝦、龍虎斑、手扒雞、荷葉飯等7道主菜與甜點，10人份優惠價1萬1888元，尾牙春酒與年菜外帶即日開放預訂，優惠依官網公告為準。
嘉義福容VOCO酒店年菜外帶提供2種組合選擇。組合A含6道佳餚，包括炙燒烏魚子、茶油堅果口水雞、蜜汁黑叉燒、蒜子蔥燒龍虎斑、蠔油鮑魚炆花膠及濃湯胡椒豬肚雞湯等，原價9000元，早鳥優惠8888元。也有輕量化彈性選擇，組合B含玉子燒鰻八寶糯米飯與鮑魚干貝佛跳牆，原價4260元，早鳥優惠3888元。即日起至明年2月13日開放預訂，12月30日前付款完成享早鳥價。
針對企業尾牙春酒需求，推出3種宴會方案，包括經典聚會方案1萬1888元、豐盛慶典方案1萬3888元、尊榮盛宴方案1萬6888元，另加1成服務費。酒店3、4樓設宴會廳，可依企業人數彈性調整為小廳，也能因應大型企業需求，同層樓打通或2個樓層連線同歡，讓員工與合作夥伴共享歲末歡聚時光。
