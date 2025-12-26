粉絲快看！「咒術迴戰0」明開展 珍貴手稿、咒具首次在台北公開
在日本掀起轟動的「咒術迴戰0」展覽將於明（27日）起在台北松山文創園區多功能展演廳開展，展場還原《劇場版 咒術迴戰0》的核心故事，展出大量且珍貴的幕後手稿、劇中出現的多款咒具，還有靈魂人物五條悟1:1等身模型。持有價票入場即可獲得特典小卡1張。
本次展覽展出《劇場版 咒術迴戰 0》篇的誕生過程，在台北首度公開大量的原畫、分鏡手稿、以及角色設定稿。另展出多款劇中的咒物、咒具與武器實體，包括乙骨憂太的武士刀，以及與祈本里香的定情戒指，還有特級咒具「游雲」、「喉嚨藥水」、「擴音器」與熊貓的「手套」等。
《劇場版 咒術迴戰0》巡迴展中最受矚目的五條悟1:1等身模型，也將在台北重現。等身模型將重現五條悟拉下眼罩的瞬間，搭配後方螢幕同步播放的動畫片段，讓動漫迷近距離一睹「五條老師」在作品中的各種英姿。
展場核心亮點之一，是以巨型投影打造的「百鬼夜行」沉浸式體驗區，參觀者可置身於詛咒師夏油傑在東京與新宿發動作戰的場景。此外，同場也將展出動畫第一、二期許多尚未公開的內容，包含七海建人的「刀」，以及封印五條悟的「獄門疆」，還有諸多手稿、原畫等，都在展場一次公開。
