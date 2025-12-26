快訊

咒術迴戰展重磅登台 珍貴原畫手稿、1:1模型帥氣亮相

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
動漫迷引頸期盼的年度盛事來了！日本爆紅「咒術迴戰展」登台，重磅還原了『劇場版 咒術迴戰 0』篇中熱血的「友誼」以及「純愛」的核心情感與故事，更集結了大量且珍貴的幕後製作手稿、劇中出現的多款經典的特級咒具、咒物，讓參觀民眾走進咒術迴戰的魅力世界。記者林俊良／攝影
動漫迷引頸期盼的年度盛事來了！日本爆紅「咒術迴戰展」登台，重磅還原了『劇場版 咒術迴戰 0』篇中熱血的「友誼」以及「純愛」的核心情感與故事，更集結了大量且珍貴的幕後製作手稿、劇中出現的多款經典的特級咒具、咒物，讓參觀民眾走進咒術迴戰的魅力世界。記者林俊良／攝影

動漫迷引頸期盼的年度盛事來了！日本爆紅「咒術迴戰展」登台，為粉絲帶來日本官方授權的「咒術迴戰展『劇場版 咒術迴戰 0』篇」展覽，將正式於2025年12月27日在台北松山文創園區的多功能展演廳盛大開幕。重磅還原了「劇場版 咒術迴戰 0」篇中熱血的「友誼」以及「純愛」的核心情感與故事，更集結了大量且珍貴的幕後製作手稿、劇中出現的多款經典的特級咒具、咒物，讓參觀民眾走進咒術迴戰的魅力世界。

此展參觀重點有大量原畫、分鏡稿、設定資料首次於台北亮相，完整揭密動畫製作過程。特級咒物、咒具實體化展品重磅展出，細節質感一次看個夠。其中全場重爆級焦點為，五條悟1:1等身模型帥氣登場。並有台北站限定商品開賣。

「咒術迴戰展『劇場版 咒術迴戰 0』篇」展覽，更集結了大量且珍貴的幕後製作手稿、劇中出現的多款經典的特級咒具、咒物，讓參觀民眾走進咒術迴戰的魅力世界。記者林俊良／攝影
「咒術迴戰展『劇場版 咒術迴戰 0』篇」展覽，更集結了大量且珍貴的幕後製作手稿、劇中出現的多款經典的特級咒具、咒物，讓參觀民眾走進咒術迴戰的魅力世界。記者林俊良／攝影
動漫迷引頸期盼的年度盛事來了！日本爆紅「咒術迴戰展」登台，為粉絲帶來日本官方授權的「咒術迴戰展『劇場版 咒術迴戰 0』篇」展覽，將正式於2025年12月27日在台北松山文創園區的多功能展演廳盛大開幕。記者林俊良／攝影
動漫迷引頸期盼的年度盛事來了！日本爆紅「咒術迴戰展」登台，為粉絲帶來日本官方授權的「咒術迴戰展『劇場版 咒術迴戰 0』篇」展覽，將正式於2025年12月27日在台北松山文創園區的多功能展演廳盛大開幕。記者林俊良／攝影
動漫迷引頸期盼的年度盛事來了！日本爆紅「咒術迴戰展」登台，重磅還原了『劇場版 咒術迴戰 0』篇中熱血的「友誼」以及「純愛」的核心情感與故事，更集結了大量且珍貴的幕後製作手稿、劇中出現的多款經典的特級咒具、咒物，讓參觀民眾走進咒術迴戰的魅力世界。記者林俊良／攝影
動漫迷引頸期盼的年度盛事來了！日本爆紅「咒術迴戰展」登台，重磅還原了『劇場版 咒術迴戰 0』篇中熱血的「友誼」以及「純愛」的核心情感與故事，更集結了大量且珍貴的幕後製作手稿、劇中出現的多款經典的特級咒具、咒物，讓參觀民眾走進咒術迴戰的魅力世界。記者林俊良／攝影
「咒術迴戰展『劇場版 咒術迴戰 0』篇」展覽，大量原畫、分鏡稿、設定資料首次於台北亮相，完整揭密動畫製作過程。特級咒物、咒具實體化展品重磅展出，細節質感一次看個夠。記者林俊良／攝影
「咒術迴戰展『劇場版 咒術迴戰 0』篇」展覽，大量原畫、分鏡稿、設定資料首次於台北亮相，完整揭密動畫製作過程。特級咒物、咒具實體化展品重磅展出，細節質感一次看個夠。記者林俊良／攝影

