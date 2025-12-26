聽新聞
0:00 / 0:00
咒術迴戰展重磅登台 珍貴原畫手稿、1:1模型帥氣亮相
動漫迷引頸期盼的年度盛事來了！日本爆紅「咒術迴戰展」登台，為粉絲帶來日本官方授權的「咒術迴戰展『劇場版 咒術迴戰 0』篇」展覽，將正式於2025年12月27日在台北松山文創園區的多功能展演廳盛大開幕。重磅還原了「劇場版 咒術迴戰 0」篇中熱血的「友誼」以及「純愛」的核心情感與故事，更集結了大量且珍貴的幕後製作手稿、劇中出現的多款經典的特級咒具、咒物，讓參觀民眾走進咒術迴戰的魅力世界。
⭐2025總回顧
此展參觀重點有大量原畫、分鏡稿、設定資料首次於台北亮相，完整揭密動畫製作過程。特級咒物、咒具實體化展品重磅展出，細節質感一次看個夠。其中全場重爆級焦點為，五條悟1:1等身模型帥氣登場。並有台北站限定商品開賣。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言