基隆-石垣島渡輪淡季票價單程2000元起 通鋪規畫「女性專區」

營運基隆-石垣島航線的八重山丸渡輪預計本月底首航，營運商華岡集團今表示，客艙裝潢與主體整備皆已告一段落，目前正進入啟航前最後的綜合運營測試階段。同時也公布適用到明年2月底的淡季促銷票價，通鋪最低每人只要2000元起，且還會規畫女性專區。

華岡集團總經理洪郁航今表示，為呈現最佳的營運狀態，除了針對動力系統與客艙設備進行最後的精密調校外，也正同步落實客艙服務人員的實務演練，這最後一哩路是為了確保未來營運的絕對順暢與穩定。華岡集團選擇審慎而不倉促，待所有指標皆達到完美驗收標準後，將第一時間對外公布確切的首航日期。

針對華岡集團今公布的淡季票價(2025年12月到2026年2月)價格，通鋪共有3間，每間可容納15名乘客，總共可容納45名，淡季每人價格2000元，每房價格3萬元。標準房C房型中，2個通鋪床位每人2700元，2張上下舖床位每人3400元。標準房B房型中，2張單人臥鋪、1張上下鋪、2張上下鋪每人都是2700元。

標準房A通鋪可容納6人，總共34間，每人3400元。家庭房通鋪19間，每間可容納4人，每人4100元。豪華套房共32間，內有2張單人床，每人4100元。皇家套房共2間，內有1張雙人床，每間容納2人，每人8500元。以上皆為單程價格，且不含碼頭服務費與稅金。

目前開賣日期跟首航時間則待確定後即刻公布，規劃每周3班，未來每周二、四、日晚間11時從基隆出發；每周一、三、五晚間11點從石垣島返回。

商品推薦