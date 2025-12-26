《我才不要和你做朋友呢》女兒穿越走進媽媽的青春 看見那些沒說出口的事
《我才不要和你做朋友呢》一部以穿越為起點、以親情為核心的青春電影。故事從母女之間的緊張關係出發，讓17歲的李進步（莊達菲 飾）在一次意外中回到過去，走進母親李青桐（陳昊宇 飾）的少女時代，也遇見那位只存在於家庭缺席位置中的父親陳君何（王皓 飾）。當時間倒轉，原本以為能「修正人生」的計畫，逐漸變成一場理解他人、也重新認識自己的過程。
電影前段以青春喜劇作為主要語氣，藉由世代差異製造衝突與笑點。李進步帶著現代視角介入過去的生活，在校園與家庭之間引發一連串誤會與混亂，節奏明快，也試圖讓觀眾快速進入故事狀態。
這些橋段不追求寫實，而是偏向類型化呈現，功能在於鋪陳角色關係與情緒走向。
隨著情節推進，重心逐漸回到母女之間的情感變化。李進步在過去的時空中，看見母親尚未被生活磨平稜角的模樣，也逐步理解那些她曾經無法接受的選擇。
電影沒有急著替任何角色下評語，而是讓情緒在相處中慢慢累積，當誤解被拆解，情感自然浮現，這也是全片最穩定、也最有說服力的部分。
演員表現上，莊達菲與陳昊宇的對手戲撐起了電影的情感軸線，兩人之間的距離感與靠近，都建立在細節之中。
王皓飾演的陳君何則偏向節奏角色，承擔較多喜劇功能，也為故事提供另一種觀看角度。部分配角設定較為扁平，但在有限篇幅內，仍能完成敘事任務。
《我才不要和你做朋友呢》並非以情節翻轉取勝，而是試圖用一段跨越時空的經歷，談理解與選擇這件事。它或許不夠銳利，也不刻意煽情，但在青春與親情的交會處，留下了一份溫和而不過度張揚的餘韻。
