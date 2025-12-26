快訊

不是行動電源！小米這款產品突自燃…他熟睡驚醒聞滿滿毒氣 官方回應了

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

聽新聞
0:00 / 0:00

聖誕紅變蘋果紅 遠百嘉義店日本青森弘前展高檔紅蘋果1顆328元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
歲末迎新年，遠百嘉義店攜手日本青森縣弘前市推出「青森縣弘前市文化物產嘉年華」。圖／遠百嘉義店提供
歲末迎新年，遠百嘉義店攜手日本青森縣弘前市推出「青森縣弘前市文化物產嘉年華」。圖／遠百嘉義店提供

歲末迎新年，遠百嘉義店攜手日本青森縣弘前市推出「青森縣弘前市文化物產嘉年華」，以鮮紅欲滴的蘋果點亮冬日市集，將日本職人精神與歲末溫度帶進嘉義。活動即日起至明年1月11日止，集結直送新鮮蘋果與多款精選物產，邀民眾用蘋果感受最甜美的歲末祝福。

⭐2025總回顧

主打「弘前世界一蘋果」香氣濃郁、果色紅潤，優惠價每顆328元；鵝黃色金星蘋果同樣吸睛。現場還有深受親子族群喜愛的弘前市玉米酥棒，以及弘前屋烤蘋果、果粒草莓果醬等，真材實料、送禮自用皆具儀式感。

「弘前世界一蘋果」以超大果實著稱，平均每顆約500公克、最大可達1公斤，外皮鮮紅帶紋，果肉結實多汁，口感介於清脆與鬆軟之間，甜度高、酸度低，香氣層次分明，是源自青森的重量級品種。檔期同步祭出會員與滿額好康。

此外，即日起至12月28日，1F陽光廣場推出「冬日祭典」主題市集，集結文創品牌、人氣美食與日系小物，並規畫和服體驗、狐神面具彩繪與變裝拍照。現場設有主視覺拍照牆、繪祈福亭、燈籠廊道與榻榻米休憩區；憑市集打卡畫面可至服務處兌換繪馬牌（每日限量）。每日下午5點還有街頭藝人帶來冬季限定演出，讓逛市集不只購物，更像一場「不用出國、也很日本」的文化旅行。

歲末迎新年，遠百嘉義店攜手日本青森縣弘前市推出「青森縣弘前市文化物產嘉年華」。圖／遠百嘉義店提供
歲末迎新年，遠百嘉義店攜手日本青森縣弘前市推出「青森縣弘前市文化物產嘉年華」。圖／遠百嘉義店提供
歲末迎新年，遠百嘉義店攜手日本青森縣弘前市推出「青森縣弘前市文化物產嘉年華」。圖／遠百嘉義店提供
歲末迎新年，遠百嘉義店攜手日本青森縣弘前市推出「青森縣弘前市文化物產嘉年華」。圖／遠百嘉義店提供
歲末迎新年，遠百嘉義店攜手日本青森縣弘前市推出「青森縣弘前市文化物產嘉年華」。
歲末迎新年，遠百嘉義店攜手日本青森縣弘前市推出「青森縣弘前市文化物產嘉年華」。
「弘前世界一蘋果」以超大果實著稱，平均每顆約500公克、最大可達1公斤，外皮鮮紅帶紋，果肉結實多汁，口感介於清脆與鬆軟之間，甜度高、酸度低，香氣層次分明，是源自青森的重量級品種。圖／遠百嘉義店提供
「弘前世界一蘋果」以超大果實著稱，平均每顆約500公克、最大可達1公斤，外皮鮮紅帶紋，果肉結實多汁，口感介於清脆與鬆軟之間，甜度高、酸度低，香氣層次分明，是源自青森的重量級品種。圖／遠百嘉義店提供
歲末迎新年，遠百嘉義店攜手日本青森縣弘前市推出「青森縣弘前市文化物產嘉年華」。圖／遠百嘉義店提供
歲末迎新年，遠百嘉義店攜手日本青森縣弘前市推出「青森縣弘前市文化物產嘉年華」。圖／遠百嘉義店提供
「弘前世界一蘋果」以超大果實著稱，平均每顆約500公克、最大可達1公斤，外皮鮮紅帶紋，果肉結實多汁，口感介於清脆與鬆軟之間，甜度高、酸度低，香氣層次分明，是源自青森的重量級品種。圖／遠百嘉義店提供
「弘前世界一蘋果」以超大果實著稱，平均每顆約500公克、最大可達1公斤，外皮鮮紅帶紋，果肉結實多汁，口感介於清脆與鬆軟之間，甜度高、酸度低，香氣層次分明，是源自青森的重量級品種。圖／遠百嘉義店提供
歲末迎新年，遠百嘉義店攜手日本青森縣弘前市推出「青森縣弘前市文化物產嘉年華」。圖／遠百嘉義店提供
歲末迎新年，遠百嘉義店攜手日本青森縣弘前市推出「青森縣弘前市文化物產嘉年華」。圖／遠百嘉義店提供

日本 青森

延伸閱讀

福壽山農場招牌「蘋果王」樹颱風吹倒 蘋果王二世今天登基

蘋果涉濫用app市場主導地位 義大利開罰36億

蘋果高階iMac更新 協力廠補

日本青森發生規模5.2地震！深度僅20公里 北海道測得最大震度3

相關新聞

聖誕紅變蘋果紅 遠百嘉義店日本青森弘前展高檔紅蘋果1顆328元

歲末迎新年，遠百嘉義店攜手日本青森縣弘前市推出「青森縣弘前市文化物產嘉年華」，以鮮紅欲滴的蘋果點亮冬日市集，將日本職人精...

上百隻「萌熊大軍」溫暖攻佔理想大地 打造全台最療癒渡假聖地

理想大地2026冬日全新旅宿計劃《熊熊暖冬節》，自2025年12月31日至2026年3月31日登場，號召上百隻造型可愛萌熊進駐園區，隱身於飯店大廳、歐風街區、水岸碼頭、客房陽台、餐廳桌前...

企業尾牙採購升溫！家樂福2026尾牙家電季提前引爆買氣

看準企業年終採購需求，家樂福「2026 年尾牙家電季」將於12月26日 正式開賣，活動期間自即日起至2月3日止，祭出三大...

拍照比愛心上傳就送！平日至夏慕尼內用套餐 法式海鮮盤免費吃

年末聚餐、跨年約會檔期到來，不少餐廳祭出拍照打卡好康，讓聚餐多一份驚喜。即日起至2026年1月30日，平日到全台「夏慕尼...

走進DinDong的療癒世界 全球首間主題展售空間新北投登場

來自香港的夫妻檔創作組合「貓室」，以療癒系原創動漫角色「DinDong（癲噹）」累積高度人氣。誕生於金融海嘯期間的 Di...

咖啡優惠／西雅圖跨年、元旦「飲品第二杯半價」

西雅圖極品咖啡慶跨年，12月31日（三）至1月1日（四）上午7:00 至晚間20:00，推出期間限定優惠活動，凡於門市點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。