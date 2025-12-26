聖誕紅變蘋果紅 遠百嘉義店日本青森弘前展高檔紅蘋果1顆328元

歲末迎新年，遠百嘉義店攜手日本青森縣弘前市推出「青森縣弘前市文化物產嘉年華」，以鮮紅欲滴的蘋果點亮冬日市集，將日本職人精神與歲末溫度帶進嘉義。活動即日起至明年1月11日止，集結直送新鮮蘋果與多款精選物產，邀民眾用蘋果感受最甜美的歲末祝福。

主打「弘前世界一蘋果」香氣濃郁、果色紅潤，優惠價每顆328元；鵝黃色金星蘋果同樣吸睛。現場還有深受親子族群喜愛的弘前市玉米酥棒，以及弘前屋烤蘋果、果粒草莓果醬等，真材實料、送禮自用皆具儀式感。

「弘前世界一蘋果」以超大果實著稱，平均每顆約500公克、最大可達1公斤，外皮鮮紅帶紋，果肉結實多汁，口感介於清脆與鬆軟之間，甜度高、酸度低，香氣層次分明，是源自青森的重量級品種。檔期同步祭出會員與滿額好康。

此外，即日起至12月28日，1F陽光廣場推出「冬日祭典」主題市集，集結文創品牌、人氣美食與日系小物，並規畫和服體驗、狐神面具彩繪與變裝拍照。現場設有主視覺拍照牆、繪馬祈福亭、燈籠廊道與榻榻米休憩區；憑市集打卡畫面可至服務處兌換繪馬牌（每日限量）。每日下午5點還有街頭藝人帶來冬季限定演出，讓逛市集不只購物，更像一場「不用出國、也很日本」的文化旅行。

