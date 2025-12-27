快訊

2025不能錯過的韓劇！網友追劇清單公開 第一名淚點低慎入

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
2025不能錯過的韓劇！網友追劇清單公開 第一名淚點低慎入 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「2025話題韓劇」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大2025話題韓劇有哪些。

⭐2025總回顧

近年來韓劇題材不斷進化，不少新作一開播便在社群平台引發討論。2025年各大影劇串流平台更是火力全開，推出多部重量級作品，不少作品尚未播畢就累積可觀聲量，從劇情走向到演員互動都受到關注。為了讓追劇粉絲不錯過任何亮點，本篇整理出網友熱議的10部2025話題韓劇，一起看看哪些作品是不可錯過的追劇清單。

《苦盡柑來遇見你》被譽為年度最催淚韓劇 《魷魚遊戲3》結局走向評價兩極？

▲ 網友熱議TOP10話題韓劇 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP10話題韓劇 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友針對「2025韓劇」相關話題的討論，可以發現由IU、朴寶劍領銜主演的《苦盡柑來遇見你》聲量位居榜首。該劇以溫柔緩慢的節奏鋪陳人生片段，透過細膩的情感描寫，將親情、成長與世代間的牽絆層層堆疊，被不少網友封為「年度最催淚韓劇」。

許多觀眾直呼「沒有人能看苦盡柑來遇見你不哭的」、「真的哭爆！尤其是又當女兒又當媽的人，非常有感觸」，劇中母女、家庭關係的描寫格外戳中人心，也讓不少人看劇時不自覺聯想到自己的家庭與人生階段，在社群掀起大量共鳴與分享。

聲量排名第二的《魷魚遊戲3》作為系列最終章，一上映就因殘酷的生死遊戲再度成為全球劇迷間的焦點話題，但觀眾對於劇中人物塑造與結局走向的評價卻相當兩極，有人直言「主角根本沒有智也沒武力，全靠感情用事腦衝」、「也沒有真的跟主辦方有什麼角力對決，要殺要剮也沒有魄力，一直躊躇不定」，認為「人性的描繪大不如第一季」；不過也有另一部分影迷表示「主角最後的選擇很發人省思」、「第三季我覺得立意有提高」，肯定本作的吸引力。

而《暴君的廚師》在劇集正式開播前就因男主角演員異動而掀起熱議，網友討論一度聚焦於角色更換是否會影響劇情帶入感；不過隨著劇情播出，陸續有觀眾留言「意外地好看耶，男女主角顏值在線也蠻有CP感」、「潤娥和李彩玟的CP怎麼那麼好嗑～」。

除了劇中反覆出現的「吃播」場景讓觀眾看得津津有味，第六集中出現的「中文台詞」更是笑翻網友，打趣說道「說得很好，下次別說了」；不少網友也好奇劇中「暴君」的角色原型，進而了解該劇的歷史人物，讓這部劇不僅娛樂性十足，也增添討論延伸空間。

此外，《外傷重症中心》改編自同名人氣網路小說，以寫實血腥的急救場面與高壓的醫療環境為背景，將醫師與體制間的衝突以及搶救生命的急迫感描繪得淋漓盡致，被網友封為「年度最熱血醫療劇」，表示「一出我直接一口氣追完」、「8集無雷點，緊湊好看又很感人，看完覺得急救中心的醫護人員有夠偉大」，更有許多影迷敲碗第二季的到來。

《比天堂還美麗》則主要講述關於遺忘、愛與重逢的故事，細膩刻畫的劇情讓觀眾大讚「劇本真的寫得很好，很打動人心，尤其是各種情感、親情、和寵物之間的牽絆」，更有人提醒「淚點低的人千萬別睡前看，會毀容！」。

《我的完美秘書》由韓志旼與李浚赫搭檔，上演公司女總裁與「全能單親爸爸」秘書間的職場羅曼史；《機智住院醫生生活》則由高允貞領銜，延續《機醫》系列的醫療瑣事與溫馨成長，雖節奏較緩，但細膩的日常互動依然擄獲老劇迷的心。

《善意的競爭》則講述頂尖女校中，學生們發展出緊張又危險的競爭關係，更上演少見的GL百合線，成為社群熱議話題。《颱風商社》由李俊昊詮釋 90 年代金融風暴下的奮鬥，劇中的復古氛圍與商戰的張力收穫好口碑。

《未知的首爾》則由朴寶英一人分飾兩角、搭檔韓團GOT7出身的朴珍榮，展開一段雙胞胎交換身份的旅程，網友分享「朴寶英的表演，讓觀眾完全相信這對雙胞胎是兩個獨立的靈魂」，更給出高度評價「是今年我看過已完結的劇裡，標準龍頭龍尾的療癒劇」。

2025年韓劇呈現題材百花齊放的樣貌，既有觸動人心的親情故事，也有緊張刺激的權謀劇情。無論你偏好哪樣的故事，都可以參考這份網友熱議的清單，挑選幾部加入追劇片單吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「2025話題韓劇」相關討論則數。

觀測期間：2025/01/01~2025/12/18，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

