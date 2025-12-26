2026寒冷冬日熊熊來襲！

活動期間壽星入住 專屬星座萌熊帶回家冬日珍藏

理想大地2026冬日全新旅宿計劃《熊熊暖冬節》，自2025年12月31日至2026年3月31日登場，號召上百隻造型可愛萌熊進駐園區，隱身於飯店大廳、歐風街區、水岸碼頭、客房陽台、餐廳桌前，都可以見到可愛萌熊的身影，三個月的限定期間，打造一場兼具療癒感與故事性的沉浸式的渡假體驗，陪伴旅人走進一場充滿探索與想像的暖冬旅行。

上百隻萌熊進駐園區 翻開「熊出沒尋寶地圖」出任務送萌熊

理想大地向來以西班牙建築與全景式運河聞名，2026冬季特別企劃，為了讓旅客更深入體驗異國風情的萌熊國度，飯店於2026年1月15日起推出「熊出沒尋寶地圖」打卡任務。房客旅人可於理想大地大廳或理想PAARK水岸生活旅站領取探索地圖，依據指引路線尋找萌熊足跡，超過百隻萌熊化身迎賓熊、管家熊、主廚熊與船長熊等角色，悄悄現身於理想大地各處。

從落羽松林、水岸碼頭、湖畔小鎮到遊船體驗，整座園區成為充滿互動感的「萌熊舞台」，讓旅人彷彿走進一座正在生活的熊熊村落，遊客只要和萌熊拍照上傳並留下五星評論即可兌換限量「理想小熊吊飾」乙隻。引導旅人用好玩的方式「走得更遠、玩得更久」，也讓親子、情侶、好友在旅途中創造更多共同記憶。療癒感與拍照亮點全面升級，成為今年冬季最不可錯過的打卡熱點。

理想大地推出限定「星座萌熊住房專案」，為壽星與喜愛儀式感的旅人打造專屬慶生體驗。 圖／理想大地提供

壽星住房專案登場 熊熊餐桌點亮冬日儀式感

冬季生日，就該過得不一樣。理想大地《熊熊暖冬節》期間，限定推出「熊抱萌旅」，為壽星與喜愛儀式感的旅人打造專屬慶生體驗。平日一泊一食 $6,099 起、一泊二食 $7,599 起，壽星入住當日符合星座日期期間，即加碼贈送壽星蛋糕、房型升等及限定「星座熊」乙隻。每隻星座熊皆穿上專屬造型服裝，衣擺綴有皮革質感的星座標誌與星座小語，低調卻充滿巧思，是紀念生日旅程的療癒收藏。搭配一泊二食方案，還可享用主題午餐「萌熊餐桌」、幸福西式晚餐或中式風味晚餐三選一，以限定料理結合主廚私房風味，打造冬季最暖心的圍爐時刻。無論是慶生、約會還是家庭聚會，都能在熊熊與美食的陪伴下，過一個有味道與記憶的冬夜。

暖心冬季特餐 萌熊點心暖胃又暖心

今年冬天，《熊熊暖冬節》不只讓視覺與心情被療癒，也從餐桌端出暖心好味道。理想大地風味餐廳推出冬季限定「暖心冬季特餐」，主廚嚴選櫻桃鴨，精緻呈現片皮、鴨鬆、鴨架湯等五吃料理，搭配多道私房佳餚，是尾牙春酒、家人圍爐的熱門選擇。活動期間，房客與花蓮鄉親憑證明文件可享免服務費優惠，讓美味更加實惠。

同時，理想PAARK進駐品牌「神農生活 MAJI TREATS」也推出冬季限定的萌熊造型小米QQ球，Q彈外皮搭配微甜內餡，造型吸睛又充滿童趣，是散步午後最療癒的小點心。從正餐到點心，這場冬季餐桌不只是吃飽，更是吃出溫度與記憶的好時光。

迎賓熊駐點門口迎接，理想大地秒入萌熊國度！ 圖／理想大地提供

花蓮鄉親獨享專屬優惠 冬季回饋暖心再加倍

理想大地特別規劃「花蓮鄉親冬季專案」，回饋在地支持。凡身分證字號為 U 開頭，或設籍、工作於花蓮的鄉親，皆可憑證件享有一系列暖心禮遇。於里拉餐廳或風味餐廳用餐可享 8 折優惠，並免收服務費，輕鬆聚餐無負擔。此外，即日起至 1 月 31 日止，平日憑證購買水岸森光遊湖票券，即享每張 280 元優惠價（每證限購四張），並加贈「春一支」冰棒一支，讓冬日旅程不只美好，也更有滋味。

2026全新的一年，《熊熊暖冬節》邀請旅人放慢腳步，在冬日水岸與異國風情間，重新感受旅行的暖陽。無論是親子同行、好友相聚，或是兩人世界，從萌熊造景、互動體驗，到結合儀式感的美食與慶祝時刻，每一個細節都為冬天留下一個溫柔而療癒的停靠點。

本公司保留活動變更或終止活動之權利。

更多資訊請參閲理想大地官網https://pse.is/8hh4ea、Facebook、Instagram 搜尋「花蓮理想大地渡假飯店」粉絲專頁，或電洽03-86-56789 或 02-2658-8181。

整座園區成為充滿互動感的「萌熊舞台」，讓旅人彷彿走進一座正在生活的熊熊村落。 圖／理想大地提供

理想大地2026冬日全新旅宿計劃《熊熊暖冬節》，號召上百隻造型可愛萌熊進駐園區。 圖／理想大地提供

2026寒冷冬日熊熊來襲！上百隻「萌熊大軍」溫暖攻佔理想大地，打造全台最療癒渡假聖地。 圖／理想大地提供

商品推薦