尾牙家電戰開打！量販雙雄家樂福、全聯提前卡位 今年企業採購明顯升溫

年終尾牙旺季尚未全面引爆，量販通路已提前交火。全聯、家樂福同步鎖定企業尾牙與年末換機商機，全聯主打大規模促銷與高CP值家電搶市，家樂福則從B2B企業採購切入、結合政策補助放大買氣，家電成為年終獎項與送禮清單中的「標準配備」。在企業提前備貨、消費者汰舊換新需求升溫下，量販雙雄不約而同將尾牙檔期視為年末營收關鍵戰場。

根據全聯內部數據顯示，近三年尾牙檔期家電業績年增率均超過10%，顯示企業送禮與家庭換機需求具備穩定成長動能。其中，小家電成長表現尤為亮眼，吹風機銷量年成長13%，氣炸鍋成長更高達130%，成為近年尾牙最受歡迎的實用型獎項之一。全聯指出，隨著消費者生活節奏加快，具備「省時、省力」特性的功能型家電，已明顯成為企業與家庭採購時的優先選項。

看準年末採購高峰，大全聯即日起推出「家電尾牙大賞」，活動一路延續至2026年2月下旬，涵蓋電視、空調、洗衣機、清淨機、除濕機等大家電，以及全館小家電與3C商品。大全聯表示，尾牙家電採買高峰主要落在1月，需求來自企業尾牙送禮，以及消費者年前新居落成、汰舊換新。今年在促銷力道與新品帶動下，預期檔期業績可望再拚雙位數成長。

從品項結構來看，大尺寸與高功能性家電持續放量。大全聯指出，過去一年大家電銷售前三名品項分別為蒸氣直驅變頻洗衣機、聯網顯示器與電鍋，顯示市場對高效率與智慧化家電的接受度持續提高。進入尾牙旺季後，預期高CP值、滿足居家娛樂升級的大尺寸顯示器、洗乾合一洗衣機與除濕類產品，將成為企業採購與家庭換機的主力。

家樂福方面則觀察，今年企業端尾牙規畫明顯提前，B2B企業家電採購需求升溫，不僅較去年更早收到訂購詢問，整體訂購量亦持續成長，部分大型企業更出現擴大舉辦、加碼採購的趨勢。統計顯示，企業尾牙最受青睞的家電品項前六名，依序為電視、冰箱、手機、洗衣機、冷氣與廚房家電，與近年家庭端換機趨勢高度重疊。

此外，政策面亦為今年尾牙家電季增添助力。政府延長一級能效電冰箱、冷氣機與除濕機減徵貨物稅政策至2029年底，並可同步申請住宅家電汰舊換新節能補助，雙重補助最高可省下5,000元，進一步推升企業與消費者換購意願。家樂福指出，尾牙家電旺季尚未正式開跑，市場詢問熱度已提前升溫，年終採購動能可望延續成長。

商品推薦