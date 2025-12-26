企業尾牙採購升溫！家樂福2026尾牙家電季提前引爆買氣
看準企業年終採購需求，家樂福「2026 年尾牙家電季」將於12月26日 正式開賣，活動期間自即日起至2月3日止，祭出三大會員專屬好康全面加碼，協助企業輕鬆備齊尾牙獎項，也讓員工把實用好禮帶回家，搶攻年末採購商機。
⭐2025總回顧
今年家樂福 B2B 企業尾牙家電採購需求明顯升溫，不僅較去年提早收到企業訂購通知，整體家電訂購量亦持續成長， 其中大型企業客戶更出現擴大舉辦、加碼採購的趨勢，家樂福表示，今年尾牙家電旺季尚未正式開跑，詢問熱度已提前湧現，可說是 「未演先轟動」。統計顯示，尾牙家電季最受企業青睞的熱銷品項前 6 名，依序為電視、冰箱、手機、洗衣機、 冷氣與廚房家電。
根據市場觀察， 現金紅包與家電獎項穩居員工最期待的尾牙大獎前 1 至 2 名。此外，政府宣布延長一級能效電冰箱、冷氣機與除濕機減徵貨物稅補助政策至 2029 年 12 月，同時住宅家電汰舊換新節能補助亦可同步申請，雙重補助最高可省下 5,000 元，政策利多進一步推升市場買氣。
家樂福2026尾牙家電季祭出總價300萬共10項特選大獎，頭獎送百萬黃金；2月28日前單筆購買家電滿5000元抽大獎，單筆消費最多可10抽；再加碼，單筆購買家電滿8888元抽泰國5日遊2行程或機＋酒酬賓券。
此外，家樂福盤點 2024 年 12~2025 年 1 月尾牙家電十大熱銷類型商品：1.顯示器/電視、2.冰箱、3.冷氣、4.洗衣機、5.手機、6.烹飪家電、7. 電玩遊戲機、8.廚房家電、9.除濕機、10.筆電&周邊。
家樂福趁勢 12 月提前的家電買氣，即日起至2026 年 2 月 3 日前，推出 「家樂福尾牙，家樂福金厲害！」這次端出總價300萬元九項大獎，頭獎價值一百萬元黃金。
