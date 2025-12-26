拍照比愛心上傳就送！平日至夏慕尼內用套餐 法式海鮮盤免費吃

年末聚餐、跨年約會檔期到來，不少餐廳祭出拍照打卡好康，讓聚餐多一份驚喜。即日起至2026年1月30日，平日到全台「夏慕尼」內用兩客套餐或一份雙人套餐，只要比出愛心手勢合照並上傳社群，就能獲得價值680元的「普羅旺斯海鮮盤」一份；若內用四客套餐，則可獲贈兩份，依此類推。

跨年與元旦假期向來是約會聚餐旺季，主打法式浪漫氛圍的「夏慕尼」今年更攜手米其林餐廳Restaurant G.a行政主廚David Goerne，推出冬季限定「星級聯名雙人饗宴」，自發表以來話題不斷，僅販售至2026年1月11日。年末加碼的打卡活動，讓消費者一次品嚐海大蝦、淡菜與季節鮮魚組成的普羅旺斯海鮮盤，也成為聚餐拍照的亮點。

持續追求升級體驗的夏慕尼，也為品牌注入全新空間風貌。台中文心店歷經近兩個月整修，將於12月27日以嶄新樣貌登場，流動的金色線條搭配通透開闊的鐵板燒座席，營造現代法式美學氛圍，目前已開放訂位，為中部消費者帶來煥然一新的用餐感受。

另一頭，被網友視為「儀式感首選」的「阪前鐵板燒」，則以日澳雙和牛與奢華海鮮聞名，即日起至2026年2月28日推出被譽為「日本和牛巔峰」的日本A5黑樺牛老饕，只要加價498元即可升級品嚐。迎接新年，阪前也推出社群回饋活動，自2026年1月2日至2月28日止，平日到店內用套餐，出示指定活動貼文並打卡分享，即可獲得價值396元的「黃金軟殼蟹天婦羅」一份，外酥內嫩，為年末聚餐畫下美味句點。 即日起到2026年1月30日，平日到全台夏慕尼內用2客套餐或1份雙人套餐，比愛心手勢、合照上傳FB、IG或Thread等社群，就款待1份價值680元的普羅旺斯海鮮盤。圖／王品集團提供 2026年1月2日至2月28日，平日到「阪前鐵板燒」內用套餐，出示社群活動貼文，並打卡分享，即款待1份價值396元的「黃金軟殼蟹天婦羅」。圖／王品集團提供 「夏慕尼」今年重磅攜手米其林餐廳Restaurant G.a行政主廚 David Goerne推出冬季限定的「星級聯名雙人饗宴」，僅販售至2026年1月11日為止。圖／王品集團提供

