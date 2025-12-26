走進DinDong的療癒世界 全球首間主題展售空間新北投登場
來自香港的夫妻檔創作組合「貓室」，以療癒系原創動漫角色「DinDong（癲噹）」累積高度人氣。誕生於金融海嘯期間的 DinDong，以樂觀、搞怪又帶點黑色幽默的形象，陪伴無數都市人在壓力中找到笑點與正能量。多年來，DinDong持續透過跨界聯名、展覽與週邊商品，在台灣與香港等地建立穩固的粉絲基礎。
⭐2025總回顧
全球首間DinDong主題展售空間正式於新北投開幕，象徵品牌從內容創作與授權合作，進一步邁向實體營運與沉浸式體驗的新階段。品牌團隊表示，這不僅是一項重要里程碑，更代表DinDong IP從角色魅力延伸至生活場景，展開更全面的品牌佈局。
此次展售空間跳脫傳統商品陳列模式，以策展概念出發，結合空間敘事、情境展示與互動設計，讓消費者不只是選購商品，而是實際走進DinDong的世界觀，感受角色的日常與情緒溫度。現場同步推出多款限定商品與品牌選物，涵蓋生活用品、收藏品與聯名企劃，並規劃階段性主題展，未來也將作為品牌活動、合作發布與社群互動的重要據點。
品牌表示，選擇新北投作為首站，看重其獨特的文化底蘊與悠緩生活節奏，期望讓DinDong自然融入城市日常，打造「可被走進、被使用、被記住」的IP體驗，邀請喜愛角色文化與生活美學的民眾前往參觀。展售空間位於台北市北投區光明路218之4號2樓，營業時間為每日12:00–19:00，自捷運新北投站步行約2分鐘即可抵達。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言