走進DinDong的療癒世界 全球首間主題展售空間新北投登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全球首間DinDong主題展售空間正式於新北投開幕。圖／DinDong提供
全球首間DinDong主題展售空間正式於新北投開幕。圖／DinDong提供

來自香港的夫妻檔創作組合「貓室」，以療癒系原創動漫角色「DinDong（癲噹）」累積高度人氣。誕生於金融海嘯期間的 DinDong，以樂觀、搞怪又帶點黑色幽默的形象，陪伴無數都市人在壓力中找到笑點與正能量。多年來，DinDong持續透過跨界聯名、展覽與週邊商品，在台灣與香港等地建立穩固的粉絲基礎。

全球首間DinDong主題展售空間正式於新北投開幕，象徵品牌從內容創作與授權合作，進一步邁向實體營運與沉浸式體驗的新階段。品牌團隊表示，這不僅是一項重要里程碑，更代表DinDong IP從角色魅力延伸至生活場景，展開更全面的品牌佈局。

此次展售空間跳脫傳統商品陳列模式，以策展概念出發，結合空間敘事、情境展示與互動設計，讓消費者不只是選購商品，而是實際走進DinDong的世界觀，感受角色的日常與情緒溫度。現場同步推出多款限定商品與品牌選物，涵蓋生活用品、收藏品與聯名企劃，並規劃階段性主題展，未來也將作為品牌活動、合作發布與社群互動的重要據點。

品牌表示，選擇新北投作為首站，看重其獨特的文化底蘊與悠緩生活節奏，期望讓DinDong自然融入城市日常，打造「可被走進、被使用、被記住」的IP體驗，邀請喜愛角色文化與生活美學的民眾前往參觀。展售空間位於台北市北投區光明路218之4號2樓，營業時間為每日12:00–19:00，自捷運新北投站步行約2分鐘即可抵達。

店內同步推出多款限定商品與品牌選物，涵蓋生活用品、收藏商品及聯名企劃。圖／DinDong提供
店內同步推出多款限定商品與品牌選物，涵蓋生活用品、收藏商品及聯名企劃。圖／DinDong提供
全球首間DinDong主題展售空間正式於新北投開幕。圖／DinDong提供
全球首間DinDong主題展售空間正式於新北投開幕。圖／DinDong提供

品牌 北投 新北

