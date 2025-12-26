快訊

立院對賴總統彈劾案時程確定 明年5月19日投票

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

福八、福九4顆遙測衛星將由Avio發射 延續歐洲火箭合作路線

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
太空中心研製的福衛8號首顆衛星「齊柏林」，日前順利由SpaceX火箭搭載自美國順利升空。圖為福衛8號首顆衛星模擬圖。圖／國科會提供
太空中心研製的福衛8號首顆衛星「齊柏林」，日前順利由SpaceX火箭搭載自美國順利升空。圖為福衛8號首顆衛星模擬圖。圖／國科會提供

台灣觀測衛星計畫持續推進。國家太空中心（TASA）近日完成公開招標程序，確定將福衛八號C、D以及福衛九號A、B 共四顆觀測衛星的發射任務，統一交由義大利火箭製造商Avio承攬，未來將於法屬圭亞那升空。

⭐2025總回顧

根據European Spaceflight昨日訊息，台灣國家太空中心（TASA）已將 FORMOSAT-8C、8D以及FORMOSAT-9A、9B共4顆地球觀測衛星的發射合約，交由義大利火箭製造商Avio。標案公告中所列計畫最高預算為新台幣25億5675萬元，約合6900萬歐元。

福衛八號由6顆高解析度光學地球觀測衛星組成。首顆衛星已於11月搭乘美國SpaceX火箭成功發射升。下一顆福爾摩沙衛星8B 預計於2026年12月同樣由SpaceX發射，其餘4顆衛星的具體發射時程尚未公布。福衛9號則由兩顆合成孔徑雷達（SAR）衛星組成，預計分別於2028年與2030年發射。

國家太空中心主任吳宗信表示，此次福八C、D以及福九A、B發射案依照公開招標程序辦理，TASA並持續與有潛力的供應商洽談，最後由Avio得標。此次可能因價格因素，所以SpaceX並未參與投標。

隨著星系逐步到位，吳宗信表示，未來將可強化台灣在高解析度地球觀測、氣候監測與災害應變等領域的自主能力，也為台灣太空產業累積更多實際發射經驗與國際合作能量。

這也並非台灣首次與歐洲太空體系合作。吳宗信表示，台灣第一顆自製氣象衛星「獵風者」（TRITON）於 2023年10月在法屬圭亞那的歐洲太空總署發射場升空，當時即是搭乘法國Arianespace所提供的Vega火箭執行發射任務。吳宗信指出，Vega火箭的製造商為義大利Avio，公司體系原隸屬於Arianespace，後來因歐洲火箭產業分工調整而分家，顯示台灣與歐洲火箭體系已有合作基礎。

福爾摩沙衛星 火箭 太空

延伸閱讀

NBA／上半場就10失誤加里夫斯傷退 湖人不敵火箭吞本季最長3連敗

昇達科目標價 喊到751

比馬斯克更早敲鐘！藍箭航太完成IPO輔導 衝刺科創板

月球將成為太空墓地？衛星激增墜落撞擊 專家揭後果

相關新聞

影／低溫加水氣合歡山冰霰、冰雹越下越大 遊客撐傘追雪

強烈冷氣團來襲，合歡山今天清晨氣溫驟降、水氣充足，冰霰、冰雹頻頻落下，且有越下越大趨勢，高山瞬間化身冰雪世界。遊客撐傘在...

影／低溫報到！雪霸國家公園降下第2場大雪 部分山區積雪達4公分

雪霸國家公園今天清晨降下今年第二場大雨，其中武陵四秀桃山山屋一帶積雪已達4公分，上午氣溫降至2度，雪霸國家公園管理處提醒...

今天高山追雪機會大 全台濕冷至少凍到這時 跨年天氣曝

今天受到大陸冷氣團影響，天氣相當濕冷，有些飄雨情況出現。中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，今天到明天冷空氣影響到，...

日本流感疫情不嚴重？ 林氏璧曝3大流行熱點

全球流感活動度上升，鄰近國家中國、日本、南韓處高點，近3周呈下降或上下波動趨勢。Threads有人在討論去福岡就得流感回...

別錯過！ 華信推年終加碼 國內全航線今天單程現折800元

隨著政府普發萬元補助，年底消費持續升溫，華信航空自12月起推出的「周五萬元放大術」主題促銷活動，再加碼推出年終壓軸回饋，...

男咳嗽持續6天不以為意 流感病情急轉直下靠葉克膜救命

64歲劉姓男子沒有無慢性病史，最近咳嗽症狀持續6天，他原以為是一般感冒，不料病情急轉直下，開始出現呼吸喘、嚴重缺氧等危急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。