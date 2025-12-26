咖啡優惠／西雅圖跨年、元旦「飲品第二杯半價」

西雅圖極品咖啡慶跨年，12月31日（三）至1月1日（四）上午7:00 至晚間20:00，推出期間限定優惠活動，凡於門市點購全系列飲品（同品項）即可享第二杯半價；同時，門市寄杯指定飲品 （美式咖啡、拿鐵）同步推出買二送一超值回饋。

要注意的是，此活動不與其他優惠及折價券合併使用，優惠限定同品項/大小，冷熱不限，不含瓶裝水。寄杯優惠每組帳號限購5組。休息站門市不參與活動。

商品推薦