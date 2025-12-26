快訊

立院對賴總統彈劾案時程確定 明年5月19日投票

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

聽新聞
0:00 / 0:00

咖啡優惠／西雅圖跨年、元旦「飲品第二杯半價」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
西雅圖極品咖啡跨年推優惠。圖/西雅圖提供
西雅圖極品咖啡跨年推優惠。圖/西雅圖提供

西雅圖極品咖啡跨年，12月31日（三）至1月1日（四）上午7:00 至晚間20:00，推出期間限定優惠活動，凡於門市點購全系列飲品（同品項）即可享第二杯半價；同時，門市寄杯指定飲品 （美式咖啡、拿鐵）同步推出買二送一超值回饋。

⭐2025總回顧

要注意的是，此活動不與其他優惠及折價券合併使用，優惠限定同品項/大小，冷熱不限，不含瓶裝水。寄杯優惠每組帳號限購5組。休息站門市不參與活動。

咖啡 西雅圖 跨年

延伸閱讀

高雄太會了！「水彈女王」權恩妃來台跨年 還有BLACKPINK+TWICE

即溶咖啡喝起來有「沙沙感」，可能是顆粒沒溶解！多做一步驟口感佳

早上一杯咖啡助腸道順暢 加這3樣食物一起吃效果更加分

新北捷運跨年42小時不打烊 淡海輕軌加發班次

相關新聞

走進DinDong的療癒世界 全球首間主題展售空間新北投登場

來自香港的夫妻檔創作組合「貓室」，以療癒系原創動漫角色「DinDong（癲噹）」累積高度人氣。誕生於金融海嘯期間的 Di...

咖啡優惠／西雅圖跨年、元旦「飲品第二杯半價」

西雅圖極品咖啡慶跨年，12月31日（三）至1月1日（四）上午7:00 至晚間20:00，推出期間限定優惠活動，凡於門市點...

壽星入住、送限定「星座熊」！上百「萌熊大軍」溫暖攻佔理想大地

上百萌熊進駐花蓮理想大地！這是園區2026冬日的全新旅宿計劃「熊熊暖冬節」，自2025年12月31日至2026年3月31...

「茶系草莓甜點」掀新風潮！草莓季甜蜜新品一次看

草莓季節到，今年除了美型美色的草莓甜品登場，來自日本、多次多次榮獲「神戶甜點大賞」肯定的西川健司也推出跨海限定新品，另有...

女性較旺？台中購物節好宅得主6屆僅1次抽中男 登錄倒數中

2025台中購物節累積消費登錄金額突破360億元，最終壓軸大獎─北屯「均福匯」好宅備受全國矚目。經發局整理歷年6屆好宅得...

「汪汪隊立大功快閃遊樂園」最終站松菸登場！五大救援任務、狗狗造型雞蛋糕掀搶購熱潮

年末最強親子景點！「汪汪隊立大功 救援任務出動 快閃遊樂園」12/26–3/1 於松菸 4 號倉庫盛大登場。五大救援任務、巨型扭蛋機、日本 Kawaii 限定商品、全台獨家汪汪隊造型雞蛋糕與每週末見面會，讓孩子們玩翻整個寒假！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。