壽星入住、送限定「星座熊」！上百「萌熊大軍」溫暖攻佔理想大地

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
萌熊蹤跡遍布飯店每個角落，驚喜藏在不經意的日常裡。圖/理想大地提供
萌熊蹤跡遍布飯店每個角落，驚喜藏在不經意的日常裡。圖/理想大地提供

上百萌熊進駐花蓮理想大地！這是園區2026冬日的全新旅宿計劃「熊熊暖冬節」，自2025年12月31日至2026年3月31日限時登場，上百隻造型可愛萌熊或隱身於飯店大廳、歐風街區，或在水岸碼頭、客房陽台驚喜現身。

⭐2025總回顧

以西班牙建築與全景式運河聞名的理想大地，2026年1月15日起，同步推出「熊出沒尋寶地圖」打卡任務。房客旅人可於理想大地大廳或理想PAARK水岸生活旅站領取探索地圖，依據指引路線尋找萌熊足跡，超過百隻萌熊化身迎賓熊、管家熊、主廚熊與船長熊等角色，旅人彷彿走進一座熊熊村落，只要和萌熊拍照上傳並留下五星評論即可兌換限量「理想小熊吊飾」乙隻。

此外，「熊熊暖冬節」期間，同步推出「熊抱萌旅」。平日一泊一食6,099元起、一泊二食7,599元起，壽星入住當日符合該星座期間，即加碼送壽星蛋糕、房型升等及限定「星座熊」乙隻。搭配一泊二食方案，還可享用主題午餐「萌熊餐桌」、幸福西式晚餐或中式風味晚餐三選一。

「熊熊暖冬節」也備有冬季限定「暖心冬季特餐」，主廚嚴選櫻桃鴨，推出片皮、鴨鬆、鴨架湯等五吃料理，搭配多道私房佳餚。活動期間，房客與花蓮鄉親憑證明可享免服務費優惠。

同時，理想PAARK進駐品牌「神農生活 MAJI TREATS」也推出冬季限定的萌熊造型小米QQ球。另有「花蓮鄉親冬季專案」，凡身分證字號U開頭，或設籍、工作於花蓮的鄉親，皆可憑證件可享里拉餐廳或風味餐廳用餐8折、並免收服務費；即日起至1月31日，平日憑證購買水岸森光遊湖票券，即享每張280元優惠價，每證限購4張，再加贈「春一支」冰棒。

整座園區成為充滿互動感的「萌熊舞台」，讓旅人彷彿走進一座正在生活的熊熊村落。圖/理想大地提供
整座園區成為充滿互動感的「萌熊舞台」，讓旅人彷彿走進一座正在生活的熊熊村落。圖/理想大地提供
理想大地2026冬日全新旅宿計劃「熊熊暖冬節」，號召上百隻造型可愛萌熊進駐園區。圖/理想大地提供
理想大地2026冬日全新旅宿計劃「熊熊暖冬節」，號召上百隻造型可愛萌熊進駐園區。圖/理想大地提供
想想熊爬上煙囪也藏不住，快帶上「熊出沒尋寶地圖」展開尋寶任務。圖/理想大地提供
想想熊爬上煙囪也藏不住，快帶上「熊出沒尋寶地圖」展開尋寶任務。圖/理想大地提供
迎賓熊駐點門口迎接，理想大地秒入萌熊國度。圖/理想大地提供
迎賓熊駐點門口迎接，理想大地秒入萌熊國度。圖/理想大地提供
一泊二食專案可預訂主題晚餐「萌熊餐桌」，以限定料理結合主廚私房風味，打造冬季最暖心的圍爐時刻。圖/理想大地提供
一泊二食專案可預訂主題晚餐「萌熊餐桌」，以限定料理結合主廚私房風味，打造冬季最暖心的圍爐時刻。圖/理想大地提供

