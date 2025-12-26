快訊

立院對賴總統彈劾案時程確定 明年5月19日投票

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

聽新聞
0:00 / 0:00

「茶系草莓甜點」掀新風潮！草莓季甜蜜新品一次看

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
貓茶町「一口草莓塔」售價420元，一盒8入。圖／貓茶町提供
貓茶町「一口草莓塔」售價420元，一盒8入。圖／貓茶町提供

草莓季節到，今年除了美型美色的草莓甜品登場，來自日本、多次多次榮獲「神戶甜點大賞」肯定的西川健司也推出跨海限定新品，另有台版的「茶系草莓甜點」掀起新風潮。

⭐2025總回顧

來自日本的甜點名廚西川健司，今年再次與美福飯店合作，設計3款展現不同風味限定蛋糕。首推經典不敗的「雪戀耶誕草莓蛋糕」，選用乳脂含量高達40%的明治鮮奶油，呈現出濃郁乳香卻如雲朵般輕盈的口感，搭配酸甜多汁的新鮮草莓與蓬鬆海綿蛋糕。喜愛濃郁口感、不能錯過「耶誕開心果巧克力蛋糕」。還有充滿冬季暖意的「耶誕栗香捲」，將特製鮮奶油與細緻綿密的栗子泥捲入輕盈的蛋糕體。3款限定蛋糕自即日起至12月31日限量販售，需於3日前預訂。

以台灣茶甜點聞名的貓茶町，今年草莓季選擇從「茶」出發，嚴選苗栗大湖新鮮草莓，結合包種茶、蜜香紅茶與鐵觀音等台灣經典茶種，推出6大系列、十餘款草莓季限定甜點，即日起於品牌官網及各實體門店正式開賣，同時於環球購物中心板橋車站門市推出限定優惠。

其中，「草莓塔系列」包括草莓巨無霸布丁塔、香草草莓塔、包種茶草莓塔三大品項；「大福系列」包括包種茶草莓、蜜香紅茶、砂糖橘大福等7種口味；另有「舒芙蕾系列」、「千層派系列」、「巧克力貝可拉蛋糕系列」、「一口塔系列」等，透過不同茶種的香氣、回甘與焙火特性，展現草莓與台灣茶多元搭配的可能。

亞尼克新鮮草莓季也開跑了！包裹著滿滿新鮮草莓、每日限量300條的「鮮採草莓生乳捲」限時回歸，全新版「戀莓物語」、「生乳奶蓋波士頓-新鮮草莓」、「草莓迷你裸感蛋糕」、「草莓巧克力裸感蛋糕」等9款系列甜點。

此外，亞尼克首度推出造型生乳捲—華麗系生乳捲，包括「戀莓物語」以滿滿新鮮草莓，點綴上夢幻造型、花朵與金箔的夢幻變身；同時，首款大人微醺風味「威士忌巧克力生乳捲」也登台亮相。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

台北美福大飯店「雪戀耶誕草莓蛋糕」。圖／台北美福提供
台北美福大飯店「雪戀耶誕草莓蛋糕」。圖／台北美福提供
亞尼克「戀莓物語」生乳捲初登場，首度嘗試造型生乳捲，華麗變身就愛這抹浮誇，售價719元。圖／亞尼克提供
亞尼克「戀莓物語」生乳捲初登場，首度嘗試造型生乳捲，華麗變身就愛這抹浮誇，售價719元。圖／亞尼克提供
貓茶町以台灣茶打造「茶系草莓甜點」風潮，6大甜點系列共十餘款季節限定品項同步上市，板橋門市推出專屬優惠。圖／貓茶町提供
貓茶町以台灣茶打造「茶系草莓甜點」風潮，6大甜點系列共十餘款季節限定品項同步上市，板橋門市推出專屬優惠。圖／貓茶町提供

草莓 甜點

延伸閱讀

客人採草莓「1舉動」想拚回本 業者搖頭：加速腐爛

奶茶控衝！可不可熟成紅茶「1+1優惠組」喝到元旦 「神級奶茶+單品茶」兩大杯只要88元

草莓控暴動！不只草莓大福 米弎豆「草莓最中餅、草莓蒙布朗」都來了 單店限定「聖誕樹蒙布朗霜淇淋」只賣到年底

逾4百公斤退運銷毀⋯龜甲萬醬油被檢出防腐劑超標 日本鮮草莓農藥超標

相關新聞

走進DinDong的療癒世界 全球首間主題展售空間新北投登場

來自香港的夫妻檔創作組合「貓室」，以療癒系原創動漫角色「DinDong（癲噹）」累積高度人氣。誕生於金融海嘯期間的 Di...

咖啡優惠／西雅圖跨年、元旦「飲品第二杯半價」

西雅圖極品咖啡慶跨年，12月31日（三）至1月1日（四）上午7:00 至晚間20:00，推出期間限定優惠活動，凡於門市點...

壽星入住、送限定「星座熊」！上百「萌熊大軍」溫暖攻佔理想大地

上百萌熊進駐花蓮理想大地！這是園區2026冬日的全新旅宿計劃「熊熊暖冬節」，自2025年12月31日至2026年3月31...

「茶系草莓甜點」掀新風潮！草莓季甜蜜新品一次看

草莓季節到，今年除了美型美色的草莓甜品登場，來自日本、多次多次榮獲「神戶甜點大賞」肯定的西川健司也推出跨海限定新品，另有...

女性較旺？台中購物節好宅得主6屆僅1次抽中男 登錄倒數中

2025台中購物節累積消費登錄金額突破360億元，最終壓軸大獎─北屯「均福匯」好宅備受全國矚目。經發局整理歷年6屆好宅得...

「汪汪隊立大功快閃遊樂園」最終站松菸登場！五大救援任務、狗狗造型雞蛋糕掀搶購熱潮

年末最強親子景點！「汪汪隊立大功 救援任務出動 快閃遊樂園」12/26–3/1 於松菸 4 號倉庫盛大登場。五大救援任務、巨型扭蛋機、日本 Kawaii 限定商品、全台獨家汪汪隊造型雞蛋糕與每週末見面會，讓孩子們玩翻整個寒假！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。