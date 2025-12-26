「茶系草莓甜點」掀新風潮！草莓季甜蜜新品一次看
草莓季節到，今年除了美型美色的草莓甜品登場，來自日本、多次多次榮獲「神戶甜點大賞」肯定的西川健司也推出跨海限定新品，另有台版的「茶系草莓甜點」掀起新風潮。
來自日本的甜點名廚西川健司，今年再次與美福飯店合作，設計3款展現不同風味限定蛋糕。首推經典不敗的「雪戀耶誕草莓蛋糕」，選用乳脂含量高達40%的明治鮮奶油，呈現出濃郁乳香卻如雲朵般輕盈的口感，搭配酸甜多汁的新鮮草莓與蓬鬆海綿蛋糕。喜愛濃郁口感、不能錯過「耶誕開心果巧克力蛋糕」。還有充滿冬季暖意的「耶誕栗香捲」，將特製鮮奶油與細緻綿密的栗子泥捲入輕盈的蛋糕體。3款限定蛋糕自即日起至12月31日限量販售，需於3日前預訂。
以台灣茶甜點聞名的貓茶町，今年草莓季選擇從「茶」出發，嚴選苗栗大湖新鮮草莓，結合包種茶、蜜香紅茶與鐵觀音等台灣經典茶種，推出6大系列、十餘款草莓季限定甜點，即日起於品牌官網及各實體門店正式開賣，同時於環球購物中心板橋車站門市推出限定優惠。
其中，「草莓塔系列」包括草莓巨無霸布丁塔、香草草莓塔、包種茶草莓塔三大品項；「大福系列」包括包種茶草莓、蜜香紅茶、砂糖橘大福等7種口味；另有「舒芙蕾系列」、「千層派系列」、「巧克力貝可拉蛋糕系列」、「一口塔系列」等，透過不同茶種的香氣、回甘與焙火特性，展現草莓與台灣茶多元搭配的可能。
亞尼克新鮮草莓季也開跑了！包裹著滿滿新鮮草莓、每日限量300條的「鮮採草莓生乳捲」限時回歸，全新版「戀莓物語」、「生乳奶蓋波士頓-新鮮草莓」、「草莓迷你裸感蛋糕」、「草莓巧克力裸感蛋糕」等9款系列甜點。
此外，亞尼克首度推出造型生乳捲—華麗系生乳捲，包括「戀莓物語」以滿滿新鮮草莓，點綴上夢幻造型、花朵與金箔的夢幻變身；同時，首款大人微醺風味「威士忌巧克力生乳捲」也登台亮相。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
