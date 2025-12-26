女性較旺？台中購物節好宅得主6屆僅1次抽中男 登錄倒數中

2025台中購物節累積消費登錄金額突破360億元，最終壓軸大獎─北屯「均福匯」好宅備受全國矚目。經發局整理歷年6屆好宅得主，有5屆皆由「女性」幸運抱回，並宣布凡消費日期介於10月24日至12月25日的發票與憑證，都可補登錄至12月31日，讓民眾有充裕時間整理發票，避免錯失抽中好宅的機會。

經發局表示，壓軸抽好宅是台中購物節年度重頭戲，今年將抽出第七戶，坐落北屯十期、市價近千萬元，並加碼附輕裝潢，地段優越、生活機能與交通條件完善，消息一公布即引發熱烈討論，不少網友直呼「地段好、CP值高」、「回到市區真的很棒」，好宅話題推升消費登錄金額，以歷屆最速54天突破300億元，並有10個行政區消費成長超過1成。

回顧歷年好宅得主，前五屆皆由「女性」幸運抱回。首屆2019年北屯「鴻邑晴山居」2房含車位，由豐原王姓女會計購買旅行社遊程抽中；2020年北區「麗寶微笑世紀」2房，則由高雄北漂、在台中工作的林女在中友百貨消費抽中，晉身有房階級；2021年北區「麗寶微笑之心」2房，首次由外縣市消費者獲得，來自屏東的陳女在女兒協助下登錄五金百貨發票中獎，成為當年熱議話題。

2022年好宅為南區「麗寶微笑101」2房，由北屯區周女購車消費抽中，堪稱「買車送房」，連市長盧秀燕都笑稱是年度最幸運的人；2023年好宅來到海線龍井，新而雅建設「幸福御墅」3房2廳2衛，西屯區黃女以累積超過200張發票成功中獎，是不折不扣的購物節鐵粉；去年清水「日光森活」2房2衛，則首次由蔡男獲得，他僅在超商消費323元即幸運入住好宅，淡定反應至今令人印象深刻。

經發局提醒，補登錄期限至12月31日23時59分，想抽中好宅的民眾，務必再次盤點10月24日至12月25日期間的電子發票、傳統發票或收據（須掃描店家QR Code），盡速完成補登，並建議提早作業，避免最後時段系統壅塞。相關活動辦法與登錄規定，請至台中購物節官方網站或活動APP查詢。市府誠摯邀請大家把握最後機會，一起消費、一起抽獎，讓好運陪伴迎接新的一年。 2025台中購物節第七戶壓軸好宅北屯「均福匯」，鄰近74號快速道路，生活機能與交通條件完善。圖／台中市政府提供

商品推薦