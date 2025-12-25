《家弒服務》每個人看起來都不單純 不是驚悚更大玩角色翻轉

沒做功課的狀態下看完《家弒服務》，觀影前只知道它改編自暢銷小說、走的是心理驚悚路線。

電影一開始就把重心放在米莉（席德妮史威尼 飾）身上，她因生活陷入低潮，得到一份在豪宅擔任幫傭的工作，雇主則是妮娜（亞曼達．賽佛瑞 飾）與她的丈夫安德魯（布蘭登．斯克勒納 飾）。表面看起來，這是一個「翻身機會」，但很快就讓人意識到，這棟房子裡的氣氛並不單純。

前半段節奏偏慢，但非空轉，是一種刻意拉長的不安感。米莉剛進屋時，妮娜情緒起伏極大，時而親切、時而尖銳，讓人始終摸不清她真正的狀態；安德魯則顯得冷靜有禮，卻又保持著一種若有似無的距離。這段時間裡，角色之間的互動細節很重要！

進到中段後，故事開始加速推進，角色關係不斷翻轉，原本看似弱勢的米莉，逐漸展現出更複雜的一面；而妮娜這個角色，也不再只是情緒化的女主人，而是成為整部片情緒張力的核心。

這些轉折有些其實能猜到方向，但電影厲害的地方在於，就算你預感事情不對勁，還是會想看它怎麼攤牌、怎麼把角色真正的面目亮出來。

演員表現是這部片撐得住的關鍵。席德妮史威尼成功演出一種「看起來無害、實際卻不單純」的狀態；亞曼達．賽佛瑞則把妮娜演得既瘋狂又讓人難以忽視，每一次情緒爆發都會改變場內氣氛。

相較之下，安德魯這個角色比較偏功能性，但也正好符合他在故事裡所扮演的位置。

《家弒服務》不是一部追求寫實或邏輯極致嚴密的電影，它有誇張、有戲劇化，也需要觀眾在某些時刻暫時放下現實感。

但如果你期待的是一部角色關係夠扭曲、節奏後段夠狠、看完會忍不住回想「到底誰才是真正掌控局面」的心理驚悚片，那它確實提供了不錯的觀影體驗。這兩個小時體感其實很快，也留下了不少可以回味的餘韻。

