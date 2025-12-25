快訊

曬女兒操作過頭？金正恩父女互動親暱「宛如戀人」 傳引北韓內部反感

北車隨機殺人...張文兄獻花向余家昶、余母致敬 家人反應曝

跨年住房戰開打！福容嘉義VOCO、嘉楠集團嘉義等3旅館優惠搶客

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
福容嘉義VOCO酒店樓高32層、共369間客房，鄰近故宮南院、檜意森活村等熱門景點。圖／取自福容VOCO臉書
福容嘉義VOCO酒店樓高32層、共369間客房，鄰近故宮南院、檜意森活村等熱門景點。圖／取自福容VOCO臉書

迎接歲末跨年旅遊旺季，飯店業搶客。福容集團旗下首間國際品牌福容嘉義VOCO酒店，以及嘉楠集團整合宜蘭礁溪、嘉義、屏東墾丁共3館，推出跨年與冬季限定住房餐飲優惠，從溫泉、音樂、市集到高空酒吧倒數，鎖定跨年旅遊人潮，帶動城市觀光與消費熱潮。

⭐2025總回顧

福容VOCO酒店樓高32層、共369間客房，鄰近故宮南院、檜意森活村等熱門景點。即日起至2026年2月12日止，旅客透過IHG官方管道訂房入住，可享「第2晚每人1111元」續住優惠，最低2人入住，0至11歲孩童同行免費，續住專案須電話預訂，不含早餐。

嘉楠集團旗下風華渡假酒店以「3館齊發」搶攻跨年檔期，串聯北中南旅遊節點。位於溫泉勝地礁溪館，跨年夜館內溫泉區規畫跨年氛圍活動與摸彩，邀請樂團現場演奏，搭配點心吧服務，讓旅客在泡湯放鬆中迎接新年。

嘉義館緊扣「320+1嘉市城市博覽會」最終場跨年晚會。跨年夜噴水池圓環至中山路封街辦大型美食市集，結合舞台演出與倒數活動，預估吸引大量遊客。飯店順勢推出跨年夜雙人入住2026元專案，空中酒吧安排吉他歌手陪伴倒數，現場單筆消費滿千元參加摸彩，獎項為集團旗下各館住宿券，主打高CP值與城市共感體驗。

墾丁館推出1泊2食6600元、約55折冬季專案，入住享老丸家極致鍋物晚餐，翌日早餐延長至中午1點，退房仍可悠閒享用早午餐；續住第2晚再祭出1999元優惠。建議旅客結合「四重溪溫泉季」與「落山風藝術季」，體驗墾丁冬季渡假風貌。

嘉楠集團旅館事業部指出，跨年與冬季檔期不只價格競爭，更希望透過與城市活動、商圈與人潮節點串聯，讓旅宿成為節慶部分，帶動觀光與消費循環，邀請旅客「住進來、也走出去」，感受城市最熱鬧、最有溫度的跨年時刻。

福容嘉義VOCO酒店樓高32層、共369間客房，鄰近故宮南院、檜意森活村等熱門景點。圖／取自福容VOCO臉書
福容嘉義VOCO酒店樓高32層、共369間客房，鄰近故宮南院、檜意森活村等熱門景點。圖／取自福容VOCO臉書
嘉楠集團整合宜蘭礁溪、嘉義、屏東墾丁共3館，推出跨年與冬季限定住房餐飲優惠，從溫泉、音樂、市集到高空酒吧倒數，鎖定跨年旅遊人潮，帶動城市觀光與消費熱潮。圖／嘉楠集團提供
嘉楠集團整合宜蘭礁溪、嘉義、屏東墾丁共3館，推出跨年與冬季限定住房餐飲優惠，從溫泉、音樂、市集到高空酒吧倒數，鎖定跨年旅遊人潮，帶動城市觀光與消費熱潮。圖／嘉楠集團提供
嘉楠集團整合宜蘭礁溪、嘉義、屏東墾丁共3館，推出跨年與冬季限定住房餐飲優惠，從溫泉、音樂、市集到高空酒吧倒數，鎖定跨年旅遊人潮，帶動城市觀光與消費熱潮。圖／嘉楠集團提供
嘉楠集團整合宜蘭礁溪、嘉義、屏東墾丁共3館，推出跨年與冬季限定住房餐飲優惠，從溫泉、音樂、市集到高空酒吧倒數，鎖定跨年旅遊人潮，帶動城市觀光與消費熱潮。圖／嘉楠集團提供

跨年晚會 溫泉季

延伸閱讀

駁二好奇翹翹板12/23開張！高雄港邊跨年好玩新亮點

耶誕節愈晚愈冷「低溫下探10度」 跨年台北101煙火恐伴細雨

耶誕、跨年、元旦大型活動維安 警政署成立緊急應變小組

北市隨機攻擊案 政院擬提跨年人潮群聚強化維安方案

相關新聞

跨年住房戰開打！福容嘉義VOCO、嘉楠集團嘉義等3旅館優惠搶客

迎接歲末跨年旅遊旺季，飯店業搶客。福容集團旗下首間國際品牌福容嘉義VOCO酒店，以及嘉楠集團整合宜蘭礁溪、嘉義、屏東墾丁...

UNIQLO一款發熱衣爆紅！親民價曝光…日專家：塞襯衫「疊穿也不顯胖」

大陸冷氣團大舉南下，各地開始降溫，愈晚愈寒冷，不少民眾開始關注起冬季保暖單品，UNIQLO今年推出3款發熱衣，其中「HEATTECH極暖 喀什米爾混紡高領T恤」在日本與台灣同步爆紅，不僅價格親民，更因輕薄卻保暖、適合多層次穿搭，獲得日本時尚編輯伊藤真知與網友的一致好評。

炒河粉、酸辣烤魚、辣味雞！帕泰家10款「獨享餐」一個人也能輕鬆開吃

在泰國連續6年獲得米其林必比登推薦的泰式料理餐廳「帕泰家」，即日起針對平日推出全新「個人獨享餐」，除了招牌泰式炒河粉等餐...

一天只接待40人！蔣中正度假屋「福壽山莊」整修後今啟用

台中和平區福壽山農場斥資1千多萬元，整修農場內日式木構建築「福壽山莊」整修，今天啟用，福壽山莊是前總統蔣中正生前曾居住、...

兩股冷空氣匯流 鄭明典：今晚還有第2波降溫

大陸冷氣團南下及影響，今天明顯轉冷。「兩股冷空氣匯流」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，早上第一波快速降溫，而今天晚上可...

哆啦A夢熱潮持續延燒 高雄科工館瘋搶「這個」

12月是充滿幸福的月份，除了節慶多之外，《100%哆啦A夢&FRIENDS》高雄站也在高雄科工館如火如荼的開展了，隨著假期人潮不斷湧進，上個周末來自德國的頂級家用紙品品牌Tempo也在12米高的巨型哆啦A夢前廣場免費贈送哆啦A夢聯名紙手帕，超可愛的包裝吸引不少男女老少，本周六日將持續在現場發送，數量有限，送完為止，有興趣的民眾把握時間前往。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。