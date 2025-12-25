跨年住房戰開打！福容嘉義VOCO、嘉楠集團嘉義等3旅館優惠搶客
迎接歲末跨年旅遊旺季，飯店業搶客。福容集團旗下首間國際品牌福容嘉義VOCO酒店，以及嘉楠集團整合宜蘭礁溪、嘉義、屏東墾丁共3館，推出跨年與冬季限定住房餐飲優惠，從溫泉、音樂、市集到高空酒吧倒數，鎖定跨年旅遊人潮，帶動城市觀光與消費熱潮。
福容VOCO酒店樓高32層、共369間客房，鄰近故宮南院、檜意森活村等熱門景點。即日起至2026年2月12日止，旅客透過IHG官方管道訂房入住，可享「第2晚每人1111元」續住優惠，最低2人入住，0至11歲孩童同行免費，續住專案須電話預訂，不含早餐。
嘉楠集團旗下風華渡假酒店以「3館齊發」搶攻跨年檔期，串聯北中南旅遊節點。位於溫泉勝地礁溪館，跨年夜館內溫泉區規畫跨年氛圍活動與摸彩，邀請樂團現場演奏，搭配點心吧服務，讓旅客在泡湯放鬆中迎接新年。
嘉義館緊扣「320+1嘉市城市博覽會」最終場跨年晚會。跨年夜噴水池圓環至中山路封街辦大型美食市集，結合舞台演出與倒數活動，預估吸引大量遊客。飯店順勢推出跨年夜雙人入住2026元專案，空中酒吧安排吉他歌手陪伴倒數，現場單筆消費滿千元參加摸彩，獎項為集團旗下各館住宿券，主打高CP值與城市共感體驗。
墾丁館推出1泊2食6600元、約55折冬季專案，入住享老丸家極致鍋物晚餐，翌日早餐延長至中午1點，退房仍可悠閒享用早午餐；續住第2晚再祭出1999元優惠。建議旅客結合「四重溪溫泉季」與「落山風藝術季」，體驗墾丁冬季渡假風貌。
嘉楠集團旅館事業部指出，跨年與冬季檔期不只價格競爭，更希望透過與城市活動、商圈與人潮節點串聯，讓旅宿成為節慶部分，帶動觀光與消費循環，邀請旅客「住進來、也走出去」，感受城市最熱鬧、最有溫度的跨年時刻。
