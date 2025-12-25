跨年住房戰開打！福容嘉義VOCO、嘉楠集團嘉義等3旅館優惠搶客

12月是充滿幸福的月份，除了節慶多之外，《100%哆啦A夢&FRIENDS》高雄站也在高雄科工館如火如荼的開展了，隨著假期人潮不斷湧進，上個周末來自德國的頂級家用紙品品牌Tempo也在12米高的巨型哆啦A夢前廣場免費贈送哆啦A夢聯名紙手帕，超可愛的包裝吸引不少男女老少，本周六日將持續在現場發送，數量有限，送完為止，有興趣的民眾把握時間前往。

