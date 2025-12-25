UNIQLO一款發熱衣爆紅！親民價曝光…日專家：塞襯衫「疊穿也不顯胖」

大陸冷氣團大舉南下，各地開始降溫，愈晚愈寒冷，不少民眾開始關注起冬季保暖單品，UNIQLO今年推出3款發熱衣，其中「HEATTECH極暖 喀什米爾混紡高領T恤」在日本與台灣同步爆紅，不僅價格親民，更因輕薄卻保暖、適合多層次穿搭，獲得日本時尚編輯伊藤真知與網友的一致好評。

日本時尚撰稿人兼編輯伊藤真知近日在IG分享穿著心得，直言這款高領T恤是她「三年來最愛的Heattech更新版」。她坦言，自己過去只要看到「超保暖」、「極暖」字樣的發熱衣就會購買，但總是遇到衣服的內層過厚，讓人感到不適。沒想到這款主打「極暖」的高領T恤，實際穿著卻相當輕薄透氣，「即使穿在襯衫裡，也不會顯得臃腫，完全不會悶熱，非常適合疊穿。」

伊藤真知提及這款高領T恤雖然布料薄，但下擺不易捲起，是她認為「被低估卻非常重要」的細節之一。不少網友也稱讚她：「穿得很少卻很暖」、「薄度剛剛好」、「終於找到不顯胖的發熱衣。」

該款商品隸屬於Uniqlo C系列，在台灣售價690元、日本售價2290日圓（約新台幣461元），台、日價格上有230元的價差。其材質結合HEATTECH極暖機能，加上與喀什米爾混紡，彈性佳、貼身卻不緊繃，目前共推出9種顏色。由藝人許光漢、許瑋甯代言的同款高領發熱衣，也進一步帶動買氣。

此外，UNIQLO近期在日本同步推出與法國品牌PRINCESSE tam tam聯名的「捲邊發熱衣」，屬於極暖等級，領口與袖口以花邊捲邊設計呈現，推出7種顏色，包含酒紅、卡其、墨綠等冬日色系。售價為2990日圓（約新台幣602元），因目前僅在日本販售，讓不少台灣網友在赴日旅遊時，列入必買的購物清單內。

