快訊

警查張文生活軌跡...熱愛打遊戲上情色網站 購飛機杯解決生理需求

蓋到3樓就停工！大安區爛尾樓法拍流標 專家：恐打6折才有人接

半導體風雲／台積防羅唯仁竊密 製程騰籠換鳥、更改代號

UNIQLO一款發熱衣爆紅！親民價曝光…日專家：塞襯衫「疊穿也不顯胖」

聯合新聞網／ 綜合報導
日系平價服飾品牌「UNIQLO」近日一款發熱衣受到關注。路透
日系平價服飾品牌「UNIQLO」近日一款發熱衣受到關注。路透

大陸冷氣團大舉南下，各地開始降溫，愈晚愈寒冷，不少民眾開始關注起冬季保暖單品，UNIQLO今年推出3款發熱衣，其中「HEATTECH極暖 喀什米爾混紡高領T恤」在日本與台灣同步爆紅，不僅價格親民，更因輕薄卻保暖、適合多層次穿搭，獲得日本時尚編輯伊藤真知與網友的一致好評。

⭐2025總回顧

日本時尚撰稿人兼編輯伊藤真知近日在IG分享穿著心得，直言這款高領T恤是她「三年來最愛的Heattech更新版」。她坦言，自己過去只要看到「超保暖」、「極暖」字樣的發熱衣就會購買，但總是遇到衣服的內層過厚，讓人感到不適。沒想到這款主打「極暖」的高領T恤，實際穿著卻相當輕薄透氣，「即使穿在襯衫裡，也不會顯得臃腫，完全不會悶熱，非常適合疊穿。」

伊藤真知提及這款高領T恤雖然布料薄，但下擺不易捲起，是她認為「被低估卻非常重要」的細節之一。不少網友也稱讚她：「穿得很少卻很暖」、「薄度剛剛好」、「終於找到不顯胖的發熱衣。」

該款商品隸屬於Uniqlo C系列，在台灣售價690元、日本售價2290日圓（約新台幣461元），台、日價格上有230元的價差。其材質結合HEATTECH極暖機能，加上與喀什米爾混紡，彈性佳、貼身卻不緊繃，目前共推出9種顏色。由藝人許光漢、許瑋甯代言的同款高領發熱衣，也進一步帶動買氣。

此外，UNIQLO近期在日本同步推出與法國品牌PRINCESSE tam tam聯名的「捲邊發熱衣」，屬於極暖等級，領口與袖口以花邊捲邊設計呈現，推出7種顏色，包含酒紅、卡其、墨綠等冬日色系。售價為2990日圓（約新台幣602元），因目前僅在日本販售，讓不少台灣網友在赴日旅遊時，列入必買的購物清單內。

UNIQLO 發熱衣

延伸閱讀

美呆！李佳芬罕見古裝出席校慶「與韓國瑜同框」校方說原因了

聖誕老人越過台灣上空？國防部平安夜秀NORAD追蹤：22時41分途經台北

家長「騙好騙滿」？AI生成影片8秒就能做出「聖誕老人到訪」畫面

平安夜最暖心禮物！員警車站執勤收「高中手寫卡片」：謝謝你們保護我們

相關新聞

UNIQLO一款發熱衣爆紅！親民價曝光…日專家：塞襯衫「疊穿也不顯胖」

大陸冷氣團大舉南下，各地開始降溫，愈晚愈寒冷，不少民眾開始關注起冬季保暖單品，UNIQLO今年推出3款發熱衣，其中「HEATTECH極暖 喀什米爾混紡高領T恤」在日本與台灣同步爆紅，不僅價格親民，更因輕薄卻保暖、適合多層次穿搭，獲得日本時尚編輯伊藤真知與網友的一致好評。

炒河粉、酸辣烤魚、辣味雞！帕泰家10款「獨享餐」一個人也能輕鬆開吃

在泰國連續6年獲得米其林必比登推薦的泰式料理餐廳「帕泰家」，即日起針對平日推出全新「個人獨享餐」，除了招牌泰式炒河粉等餐...

一天只接待40人！蔣中正度假屋「福壽山莊」整修後今啟用

台中和平區福壽山農場斥資1千多萬元，整修農場內日式木構建築「福壽山莊」整修，今天啟用，福壽山莊是前總統蔣中正生前曾居住、...

兩股冷空氣匯流 鄭明典：今晚還有第2波降溫

大陸冷氣團南下及影響，今天明顯轉冷。「兩股冷空氣匯流」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，早上第一波快速降溫，而今天晚上可...

哆啦A夢熱潮持續延燒 高雄科工館瘋搶「這個」

12月是充滿幸福的月份，除了節慶多之外，《100%哆啦A夢&FRIENDS》高雄站也在高雄科工館如火如荼的開展了，隨著假期人潮不斷湧進，上個周末來自德國的頂級家用紙品品牌Tempo也在12米高的巨型哆啦A夢前廣場免費贈送哆啦A夢聯名紙手帕，超可愛的包裝吸引不少男女老少，本周六日將持續在現場發送，數量有限，送完為止，有興趣的民眾把握時間前往。

用一個夜晚回望20年的初心 紙風車兒童藝術工程20週年特別演出啟售

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程於2026年即將邁進20週年。紙風車劇團昨天宣告，紙風車368兒童藝術工程20週年特別演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。