炒河粉、酸辣烤魚、辣味雞！帕泰家10款「獨享餐」一個人也能輕鬆開吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
泰炒辣味雞，每套328元。圖／帕泰家提供
泰炒辣味雞，每套328元。圖／帕泰家提供

在泰國連續6年獲得米其林必比登推薦的泰式料理餐廳「帕泰家」，即日起針對平日推出全新「個人獨享餐」，除了招牌泰式炒河粉等餐點之外，還有「泰式酸辣烤魚」、「泰炒辣嫩牛」、「泰炒辣味雞」等不同選擇。為慶祝新品上市，指定時段還可享「炭烤雞肉沙嗲串」加購優惠，原價149元，優惠價50元。

帕泰家針對現有的個人餐服務，推出全新升級版「最強10力派個人獨享餐」，主打「平日限定、一人一套、道道到位」，以10種不同的風味主食，搭配開胃小點、精選湯品、飲料，讓民眾能輕鬆用餐。除了元有的6款主食選擇之外，新推出的「泰式酸辣烤魚」將鱸魚結合泰式經典酸辣調味，開胃下飯，每套388元。針對嗜辣者推出的「泰炒辣味雞」與「泰炒辣嫩牛」辛香嗆辣，每套各為328、338元。另外點購泰式炒河粉套餐，加價69元可升級「炭烤豬肉炒河粉」，加價99元可升級「軟殼蟹炒河粉」。

為增添個人獨享餐的豐富度，帕泰家同步推出泰式明星小點加購優惠，包括有「炭烤雞肉沙嗲串」、「芋絲炸雞翅」、「泰式椒麻雞」等人氣餐點，原價149～169元，優惠加購價99元，讓民眾可以輕鬆升級。為慶祝新品登場，12月26日至2月13日止，每逢週二與週五，凡點購任一個人獨享餐，即可享「炭烤雞肉沙嗲串」加購優惠，原價149元，優惠價50元，現省99元。

泰式炒河粉可升級「軟殼蟹炒河粉」，每套397元。圖／帕泰家提供
泰式炒河粉可升級「軟殼蟹炒河粉」，每套397元。圖／帕泰家提供
泰式酸辣烤魚個人獨享餐，每套388元。圖／帕泰家提供
泰式酸辣烤魚個人獨享餐，每套388元。圖／帕泰家提供

