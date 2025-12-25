一天只接待40人！蔣中正度假屋「福壽山莊」整修後今啟用

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
福壽山農場整修日式木構建築「福壽山莊」，今天啟用。記者游振昇／攝影
福壽山農場整修日式木構建築「福壽山莊」，今天啟用。記者游振昇／攝影

台中和平區福壽山農場斥資1千多萬元，整修農場內日式木構建築「福壽山莊」整修，今天啟用，福壽山莊是前總統蔣中正生前曾居住、度假地點，整修後化身為茶席與茶文化展示空間，採預約制度，一天只接待40人。

福壽山莊位於農場本部往天池之間，山莊是一層樓日式木構建築，年久失修，外牆嚴重風化，封閉13年，福壽山農場斥資修復，保留建築原貌，整建後今天啟用令遊客驚艷。

福壽山農場副場長張景富說，福壽山莊採茶席預約，每人500元，翻毛棗泥、綠豆糕、核桃糕等傳統甜點，搭配被譽為「茶界 LV」的福壽長春茶或一杯精品咖啡，上午和下午時段提供茶點，每天限量40人。

福壽山莊是前總統蔣中正生前曾居住度假地點，轉化為茶席與茶文化展示空間，今天上午有遊客看到福壽山莊覺得驚艷，說此建築和山林融合很搭。

