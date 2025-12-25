快訊

LINE免費貼圖10款！熊大兔兔曖昧情這裡有、「在哭喔」圖案腦中有聲音

美呆！李佳芬罕見古裝出席校慶「與韓國瑜同框」校方說原因了

台東規模6.1地震釋放0.7顆原子彈能量 郭鎧紋曝春節強震危機暫解除

兩股冷空氣匯流 鄭明典：今晚還有第2波降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
850百帕風場圖，在台灣北方強風區，左側順時針旋轉氣流，來自由西方過來的冷高壓。這個冷高壓偏南出海，冷空氣現在正影響台灣。另一股冷空氣出海（圖中右側箭頭處），這是來自北方的另一個冷高壓，主要沿低壓區逆時針旋轉，這股冷空氣遭遇南方來的氣流，在日本附近形成鋒面，地面也開始有對應的溫帶氣旋發展。圖／取自鄭明典臉書
850百帕風場圖，在台灣北方強風區，左側順時針旋轉氣流，來自由西方過來的冷高壓。這個冷高壓偏南出海，冷空氣現在正影響台灣。另一股冷空氣出海（圖中右側箭頭處），這是來自北方的另一個冷高壓，主要沿低壓區逆時針旋轉，這股冷空氣遭遇南方來的氣流，在日本附近形成鋒面，地面也開始有對應的溫帶氣旋發展。圖／取自鄭明典臉書

大陸冷氣團南下及影響，今天明顯轉冷。「兩股冷空氣匯流」，前中央氣象局鄭明典在臉書表示，早上第一波快速降溫，而今天晚上可能有第二波降溫。

⭐2025總回顧

鄭明典在臉書PO出850百帕風場圖，他說，在台灣北方強風區，左側順時針旋轉氣流，來自由西方過來的冷高壓。這個冷高壓偏南出海，冷空氣現在正影響台灣，這是早上第一波快速降溫的冷空氣來源。

鄭明典表示，還有另一股冷空氣出海（圖中右側箭頭處），這是來自北方的另一個冷高壓，這股冷空氣可以說是源自極渦，主要沿低壓區逆時針旋轉，這股冷空氣遭遇南方來的氣流，在日本附近形成鋒面，地面也開始有對應的溫帶氣旋發展。

鄭明典說，模式預測，稍後整個低壓區會加強、加深，部分北方漩渦下來的冷空氣有可能往南，這部分今天晚上可能給台灣帶來第二波降溫。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鄭明典 冷氣團 氣象局

延伸閱讀

中部以北1地區驚見快速降溫現象 鄭明典：驟跌逾4度 很有感

南方雲系北移台灣上空「很多回波」 鄭明典：兩個作用在角力中

「正」北極振盪 鄭明典：年底跨年將明顯北極空氣外流現象

雲邊界往下外開、接合處往上拱起 鄭明典：低壓發展的雲型

相關新聞

一天只接待40人！蔣中正度假屋「福壽山莊」整修後今啟用

台中和平區福壽山農場斥資1千多萬元，整修農場內日式木構建築「福壽山莊」整修，今天啟用，福壽山莊是前總統蔣中正生前曾居住、...

兩股冷空氣匯流 鄭明典：今晚還有第2波降溫

大陸冷氣團南下及影響，今天明顯轉冷。「兩股冷空氣匯流」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，早上第一波快速降溫，而今天晚上可...

哆啦A夢熱潮持續延燒 高雄科工館瘋搶「這個」

12月是充滿幸福的月份，除了節慶多之外，《100%哆啦A夢&FRIENDS》高雄站也在高雄科工館如火如荼的開展了，隨著假期人潮不斷湧進，上個周末來自德國的頂級家用紙品品牌Tempo也在12米高的巨型哆啦A夢前廣場免費贈送哆啦A夢聯名紙手帕，超可愛的包裝吸引不少男女老少，本周六日將持續在現場發送，數量有限，送完為止，有興趣的民眾把握時間前往。

用一個夜晚回望20年的初心 紙風車兒童藝術工程20週年特別演出啟售

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程於2026年即將邁進20週年。紙風車劇團昨天宣告，紙風車368兒童藝術工程20週年特別演...

有行旅／黃刀鎮追極光

加拿大黃刀鎮坐落於極光帶正中間，是旅人追逐極光必去之地。有行旅邀攝影旅遊專家陳海騰帶領旅人追極光；走訪班芙國家公園，探祕...

有行旅／清邁遊藝 體驗泰北頌缽瑜伽

泰北清邁被聯合國教科文組織認定為「工藝與民間藝術之都」，有行旅安排三位長年活躍於清邁的文化導覽者領路，走訪電影「泰囧」祕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。