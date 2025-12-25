兩股冷空氣匯流 鄭明典：今晚還有第2波降溫

大陸冷氣團南下及影響，今天明顯轉冷。「兩股冷空氣匯流」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，早上第一波快速降溫，而今天晚上可能有第二波降溫。

鄭明典在臉書PO出850百帕風場圖，他說，在台灣北方強風區，左側順時針旋轉氣流，來自由西方過來的冷高壓。這個冷高壓偏南出海，冷空氣現在正影響台灣，這是早上第一波快速降溫的冷空氣來源。

鄭明典表示，還有另一股冷空氣出海（圖中右側箭頭處），這是來自北方的另一個冷高壓，這股冷空氣可以說是源自極渦，主要沿低壓區逆時針旋轉，這股冷空氣遭遇南方來的氣流，在日本附近形成鋒面，地面也開始有對應的溫帶氣旋發展。

鄭明典說，模式預測，稍後整個低壓區會加強、加深，部分北方漩渦下來的冷空氣有可能往南，這部分今天晚上可能給台灣帶來第二波降溫。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

