兩股冷空氣匯流 鄭明典：今晚還有第2波降溫
大陸冷氣團南下及影響，今天明顯轉冷。「兩股冷空氣匯流」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，早上第一波快速降溫，而今天晚上可能有第二波降溫。
⭐2025總回顧
鄭明典在臉書PO出850百帕風場圖，他說，在台灣北方強風區，左側順時針旋轉氣流，來自由西方過來的冷高壓。這個冷高壓偏南出海，冷空氣現在正影響台灣，這是早上第一波快速降溫的冷空氣來源。
鄭明典表示，還有另一股冷空氣出海（圖中右側箭頭處），這是來自北方的另一個冷高壓，這股冷空氣可以說是源自極渦，主要沿低壓區逆時針旋轉，這股冷空氣遭遇南方來的氣流，在日本附近形成鋒面，地面也開始有對應的溫帶氣旋發展。
鄭明典說，模式預測，稍後整個低壓區會加強、加深，部分北方漩渦下來的冷空氣有可能往南，這部分今天晚上可能給台灣帶來第二波降溫。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言