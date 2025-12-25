聽新聞
用一個夜晚回望20年的初心 紙風車兒童藝術工程20週年特別演出啟售

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出，明年1月將於台北表演藝術中心大劇院演出，門票即起正式啟售。圖／紙風車提供
紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出，明年1月將於台北表演藝術中心大劇院演出，門票即起正式啟售。圖／紙風車提供

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程於2026年即將邁進20週年。紙風車劇團昨天宣告，紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出，明年1月將於台北表演藝術中心大劇院演出，門票即起正式啟售。紙風車表示，希望讓「劇場人」的紀錄片能夠在「劇場」中首映，同時結合部分紙風車368兒童藝術工程到各鄉鎮的演出劇目，讓觀眾在觀看紀錄片的同時，也能夠與台灣各地鄉鎮孩子一同感受及連結。

「紙風車368兒童藝術工程」從 2006年12月24日啟動至今，走遍全台 368 個鄉鎮兩輪，2024年開始的第三輪，也已經完成了35個鄉鎮。19年累積超過 812場演出、167 萬名觀眾、19 萬筆捐款支持。

這些數字背後，是無數劇場工作者的努力，無數贊助者及志工的付出，更是台灣當代孩子的童年的共同記憶。為此，紙風車文教基金會邀請金馬獎最佳紀錄片得主楊力州導演拍攝製作368工程紀錄片，完成了這部近40分鐘的《紙風車368兒童藝術工程紀錄片》。

《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》將由有經驗的巫頂串場，上半場將呈現368經典的〈唐吉軻德〉大戰雙頭龍，再次為孩子的笑容宣示他「相信自己，堅持到底」的決心及意志；之後帶出以肢體連結世界名畫，展現力與美的〈身體練習曲〉，讓孩子的想像力如天使羽翼般無限延伸；最後以經典黑光劇場〈慶典的喜悅〉，以獨特的螢光彩帶與神奇黑光棒，創造神奇魔法般的結束上半場演出。

下半場則是楊力州導演《紙風車368兒童藝術工程紀錄片》首映。楊力州以其獨特的敘事與感性，呈現紙風車368兒童藝術工程的台前幕後。

紙風車團隊創意顧問吳靜吉表示，這次20周年特別演出，前半段是劇場演出，後半段紀錄片的形式。百老匯的《獅子王》導演、紐約的實驗劇場，還有舞蹈界的大師碧娜包許等，都曾用過這個形式。誠摯邀請觀眾走進劇場，與紙風車一起用一個夜晚，回望20年的初心，也把這份感動繼續傳遞。

