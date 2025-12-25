用一個夜晚回望20年的初心 紙風車兒童藝術工程20週年特別演出啟售
紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程於2026年即將邁進20週年。紙風車劇團昨天宣告，紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出，明年1月將於台北表演藝術中心大劇院演出，門票即起正式啟售。紙風車表示，希望讓「劇場人」的紀錄片能夠在「劇場」中首映，同時結合部分紙風車368兒童藝術工程到各鄉鎮的演出劇目，讓觀眾在觀看紀錄片的同時，也能夠與台灣各地鄉鎮孩子一同感受及連結。
⭐2025總回顧
「紙風車368兒童藝術工程」從 2006年12月24日啟動至今，走遍全台 368 個鄉鎮兩輪，2024年開始的第三輪，也已經完成了35個鄉鎮。19年累積超過 812場演出、167 萬名觀眾、19 萬筆捐款支持。
這些數字背後，是無數劇場工作者的努力，無數贊助者及志工的付出，更是台灣當代孩子的童年的共同記憶。為此，紙風車文教基金會邀請金馬獎最佳紀錄片得主楊力州導演拍攝製作368工程紀錄片，完成了這部近40分鐘的《紙風車368兒童藝術工程紀錄片》。
《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》將由有經驗的巫頂串場，上半場將呈現368經典的〈唐吉軻德〉大戰雙頭龍，再次為孩子的笑容宣示他「相信自己，堅持到底」的決心及意志；之後帶出以肢體連結世界名畫，展現力與美的〈身體練習曲〉，讓孩子的想像力如天使羽翼般無限延伸；最後以經典黑光劇場〈慶典的喜悅〉，以獨特的螢光彩帶與神奇黑光棒，創造神奇魔法般的結束上半場演出。
下半場則是楊力州導演《紙風車368兒童藝術工程紀錄片》首映。楊力州以其獨特的敘事與感性，呈現紙風車368兒童藝術工程的台前幕後。
紙風車團隊創意顧問吳靜吉表示，這次20周年特別演出，前半段是劇場演出，後半段紀錄片的形式。百老匯的《獅子王》導演、紐約的實驗劇場，還有舞蹈界的大師碧娜包許等，都曾用過這個形式。誠摯邀請觀眾走進劇場，與紙風車一起用一個夜晚，回望20年的初心，也把這份感動繼續傳遞。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言