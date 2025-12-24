打卡送茶包禮盒、小燈箱！「果然匯」重返台北市中心 推7款限定料理

饗賓集團旗下蔬食Buffet「果然匯」近日開設台北新光站前店，再度回歸台北市中心。除了推出「金桔剝皮椒香櫛瓜麵」、「旬蔬豆乳鍋」等7款開幕限定料理之外，並將於1月1日起贈送造型小燈箱，讓民眾輕鬆享受蔬食樂趣。

「果然匯」曾獲CNN認證為世界十大素食城市台北之代表餐廳，全新開幕的台北新光店，占地260坪，提供312個客席座位，也是果然匯繼明耀店租約到期之後，再度重返台北市中心。店內除了無限量供應多樣化的蔬食料理之外，並推出7款開幕限定料理。其中「金桔剝皮椒香櫛瓜麵」使用新鮮櫛瓜細刨成麵，佐以剝皮辣椒、特製金桔醬，搭配蝴蝶麵增添口感。

除此之外，「旬蔬豆乳鍋」以豆乳與當令時蔬熬煮湯頭，搭配鴻喜菇、青江菜、南瓜片等豐富鮮蔬，濃郁醇美。另外還有「奶油南瓜燴時蔬」、「泰式椒麻酥排」、「金針酥扇」、「菊花豆腐」、「甜柿乳酪捲」等不同甜點，依照不同時段供應。

為慶祝新店開幕，即日起至1月31日用餐並於Google評論打卡贈送「品牌茶包禮盒」；1月1日至1月7日正式開幕期間，用餐並評論打卡，或出示明曜紀念相框，贈送「品牌茶包禮盒」與「造型小燈箱」。1月1日至3月31日於「果然匯」雙北護照集滿站前、天母及板橋3間門市章戳，再享限定優惠。 「果然匯」新開設台北新光站前店，並推出7款開幕限定料理。圖／果然匯提供 旬蔬豆乳鍋。圖／果然匯提供 金針酥扇。圖／果然匯提供 菊花豆腐。圖／果然匯提供 金桔剝皮椒香櫛瓜麵。圖／果然匯提供

