和牛肉量升級、加碼送肉盤！關西風壽喜燒「蜜柑」進駐台中草悟道

樂軒松阪亭集團打造的全新壽喜燒餐廳「蜜柑關西風壽喜燒」近日正式開幕。店內提供有關西、關東風格的壽喜燒鍋底，搭配日本和牛、美國牛等不同肉品，每套368元起。為慶祝新店開幕，推出「A5限定小菲力套餐」升級方案，加入會員還可享「特選豚肉雙拼」半份。

「蜜柑關西風壽喜燒」鄰近台中草悟道，標榜以「款待感」的餐飲體驗作為出發點。主打的「關西風三溫糖壽喜燒」先於鍋內撒下福岡三溫糖，翻炒至焦糖色後再置入精選肉片，並淋上日本愛知縣吟釀醬油，藉由層次堆疊，締造蜜柑般的甜香。另外還有將醬汁搭配棉花糖的「關東風棉花糖壽喜燒」，以及「昆布湯鍋」等湯底可以選擇。

蜜柑店內採單點套餐型態，提供有多種肉品選擇，隨餐並搭配野菜、生食蛋與新潟魚沼越光米白飯／烏龍麵。日本和牛提供有「限定小菲力」、「嚴選特上」、「極上霜降」等不同規格，每份688～1288元；美國牛則供應「牛雙拼」、「雪花」、「牛小排」，每份488～788元。同時還有一次吃得到牛雙拼、雞腿、豬三拼的「蜜柑盛和」，每套488元。其他亦有豬雙拼、松阪豬、雞腿等不同主餐選擇，每套368元起。

看準草悟道周邊的毛孩需求，店內特別打造寵物友善空間，規劃3桌可供毛孩共食的區域，未來也預計推出寵物特製餐點。同時蜜柑最晚營業可至凌晨00:00，打造深夜用餐的新選擇。為慶祝開幕，原訂肉量100公克的「限定小菲力套餐」，加碼升級至150公克，每套維持688元。1月31日前，首次用餐時，出示加入蜜柑官方Line會員的畫面，即可再獲得「特選豚肉雙拼」半份。 除了關西風湯底，還有「關東風棉花糖壽喜燒」湯底可供選擇。圖／蜜柑關西風喜燒提供 蜜柑特上和牛套餐，提供當日限定的部位。圖／蜜柑關西風喜燒提供 蜜柑推出「A5限定小菲力套餐」升級方案，售完為止。圖／蜜柑關西風喜燒提供 「蜜柑關西風壽喜燒」近日於台中草悟道商圈正式開幕。圖／蜜柑關西風喜燒提供

