艾瑪史東、張柏芝...權威美貌 關鍵秘訣在於LV彩妝無敵妝容

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自從推出La Beauté彩妝系列以來，迅速成全球女星的最愛。包括奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）、法國女星蕾雅賽杜（Léa Seydoux）、瑞典女星艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）到王淨、張柏芝、宋茜等，從歐美影壇到亞洲時尚圈，La Beauté彩妝系列高辨識度色彩與精緻質地，能針對不同風格魅力的女性打造兼具力量與優雅的妝容。

輪廓立體深邃的歐美女星偏好自然感的唇妝。艾瑪史東與蕾雅賽杜擁有健康小麥色肌膚的艾莉西亞薇坎德，都愛用色號106的Dune Explorer沙丘之旅唇膏與105 Nude Nécessaire等裸色系唇膏，以溫潤米膚色調襯托自然妝感，呈現清新卻不失精緻的上鏡效果；泰國女星Urassaya Sperbund更直接選用裸色潤澤的LV Baume潤唇膏010 Nude Poetry裸色詩篇，打底，營造豐盈光澤雙唇，展現成熟柔美氣質。

亞洲女星則偏好更為成熟感的紅唇妝，例如膚色白皙的例如王淨就以854 Rouge Louis路易紅與150 Beige Memento疊搭出自己的特色，濃郁的鮮紅色調在鏡頭前展現自信氣場，搭配低調乾淨的眼妝，突顯唇色張力，展現優雅與從容。宋茜和張柏芝則愛用896 Monogram Rouge檀紅，紅棕色調融合經典與現代感，為簡約造型增添深度與個性。

關鍵的眼妝部分，LV OMBRES眼影盤能以多色疊搭出具有層次的深邃感，例如LV Ombres眼影盤896 Monogram Rouge，就擁有搭配度極高的Louis Vuitton Monogram帆布的飽和棕色與焦糖淺褐色調，能輕鬆勾勒立體深邃眼神，是最受女星喜愛的色選。

