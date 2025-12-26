「汪汪隊立大功快閃遊樂園」最終站松菸登場！五大救援任務、狗狗造型雞蛋糕掀搶購熱潮

汪汪隊五大任務遊戲區趣味登場。圖／有你共創提供

繼高雄與台中站引爆熱烈迴響後，「汪汪隊立大功 救援任務出動 快閃遊樂園」強勢回歸！眾所期待的台北站將於 2025 年 12 月 26 日至 2026 年 3 月 1 日 在 台北松山文創園區 4 號倉庫盛大展開！活動橫跨跨年、農曆新年與 228 連假，勢必成為台北親子玩樂新地標，讓汪汪隊成員們陪伴大家一起共度最熱鬧、最歡樂的假期時光。

有你共創團隊所主辦的汪汪隊互動體驗式快閃遊樂園，勇敢的狗狗們將和孩子展開一連串的救援挑戰！小朋友們要親自協助汪汪隊完成任務、化解危機，獲得象徵榮譽的專屬手環。此外，台北站活動全面升級，不僅有中南部熱銷品項再度回歸，更推出 全新日本風格 「Kawaii 系列商品」，還有 全台獨家 的最萌打卡輕食 「汪汪隊造型雞蛋糕」 ！以及每週末登場的汪汪隊見面會等多項驚喜。各位汪汪隊員們準備好出動了嗎？一起來場充滿勇氣、歡笑與冒險的親子之旅吧！

挑戰五大救援任務，收集專屬手環

在快閃遊樂園中，孩子們將化身汪汪隊成員，與勇敢的狗狗們並肩作戰，挑戰五大主題任務關卡：阿奇－警長巡邏任務、毛毛－滅火任務、天天－飛行練習、小礫－挖沙訓練、珠珠－雪地救援。成功通過關卡即可獲得象徵成就的狗狗矽膠扣，集滿五枚後可組成專屬救援任務手環，成為小小隊員勇氣與榮耀的象徵，將這段難忘的冒險記憶永遠帶回家。

日本全新 Kawaii 系列商品及汪汪隊造型雞蛋糕Q萌亮相

除了精彩的任務體驗外，快閃店更匯集了超過 50 款汪汪隊立大功限定商品，包含全新 「日本風Kawaii 系列」 獨家周邊。無論是大朋友還是小朋友，都能在這裡找到最喜歡的汪汪隊角色商品，把心愛的狗狗一起帶回家。現場同步推出「消費滿額贈」活動，凡單筆消費滿 NT$1,500 元，即可獲得「汪汪隊成長身高尺」乙份（數量有限，送完為止）。此外，台北站更加碼推出「汪汪隊造型雞蛋糕」，可愛造型搭配濃郁香氣，成為現場最萌、最香氣四溢的打卡輕食，絕對是親子同樂的療癒亮點！

日本全新 Kawaii 系列商品限量搶購中。圖／有你共創提供

台北站獨家限定汪汪隊造型雞蛋糕。圖／有你共創提供

把汪汪隊總部搬進松菸！挑戰 2.3 米高巨型扭蛋機帶走超值好禮

活動現場也將汪汪隊總部搬進台北松菸啦！高達 2.3 米高的巨型扭蛋機完整重現動畫場景，瞬間成為現場最受矚目的打卡新地標。只要按下啟動按鈕，扭蛋就會沿著軌道滾出，每位挑戰者都有機會帶走超值好禮，親自體驗置身汪汪隊總部的興奮與快樂！

最齊全的汪汪隊周邊商品都在這裡等你帶回家。圖／有你共創提供

汪汪隊見面會週週登場，限量合影別錯過！

孩子最期待的時刻來了！汪汪隊的狗狗們即將現身松菸，與粉絲近距離相見歡！在活動期間，推出每周末限定的汪汪隊見面會！見面會共計舉辦 9 場，日期分別為：12/28、1/3、1/10、1/17、1/24、1/31、2/7、2/21、2/28，每場於下午 3:00 準時登場。12/28 首週見面會更特別邀請momo家族水晶姊姊與檸檬哥哥到場，與小朋友們一起同樂！

每場限量開放 40 組 家庭上台合影。凡於見面會當日消費滿 NT$1,299 元（不含任務遊戲手冊、陪同券及輕食機台消費），即有機會獲得見面會合照券。合照券將於活動當天開店後即開始發放，數量有限、送完為止。

今年冬天最萌的冒險正式展開！這場融合任務挑戰、限定商品與親子互動的快閃遊樂園讓你一次玩到飽！快來一起完成任務、收集勇氣，開啟專屬於台北的救援任務！汪汪隊成員已經就位 —— 你，準備好了嗎？

【活動詳情】

活動名稱：汪汪隊立大功 救援任務出動 快閃遊樂園

活動地點：松山文創園區 4 號倉庫

活動時間：2025/12/26-2026/3/1 10:00-18:00 除夕休館

商售區免費進場，任務遊戲區憑任務遊戲手冊進場

想知道更多詳情，請關注有點市粉絲專頁官方公告。

商品推薦