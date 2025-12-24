快訊

統一推出自有品牌雞蛋「元氣御選」 於全台7-Eleven、家樂福上架

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一推出自有品牌雞蛋「元氣御選，於全台7-Eleven、家樂福上架。統一／提供
統一推出自有品牌雞蛋「元氣御選，於全台7-Eleven、家樂福上架。統一／提供

統一（1216）企業秉持著臺灣食品大廠的專業性與頂規食安監控，24日宣布推出通過CAS、TAP國家雙驗證的「元氣御選」友善動福鮮蛋，主打優質、新鮮、安心，滿足消費者日常餐桌的高品質需求，並已於全台 7-Eleven家樂福門市上架。

台灣消費者每年平均使用300顆雞蛋，蛋品已是每日飲食中不可或缺的重要食材。然而，面對近年蛋價波動、品質參差不齊與食安疑慮，消費者選擇蛋品的標準與期望也日益提高，開始重視品質認證、食安控管機制、雞蛋來源可追溯性、以及雞隻飼養環境友善性。

根據農業部與動保團體統計，目前全臺動福雞蛋(含豐富籠、平飼與放牧等方式)雖尚未普及，但零售通路非籠飼雞蛋比例已顯著提升，更有大型通路提出未來將全面轉型為只販售非籠飼雞蛋之企業理念，顯現整體雞蛋市場環境對於提升動物福利、雞隻友善生活環境、以及蛋品品質的支持，將成為推動市場轉型的一大力量。

統一企業順應趨勢推出動福蛋，不僅在品質與安全上領先，更在飼養方式與永續責任上展現決心，以元氣御選「動福白蛋」與「非籠飼褐蛋」，實踐不同型態的動物福利飼養，守護母雞的福祉，並期望成為推動台灣動福蛋市場升級的重要力量，陪伴消費者共同實踐更友善的飲食選擇。

統一表示，「元氣御選」從飼料、飼養、檢驗、洗選、包裝到物流，全程高規格管控，以「專業」與「用心」為消費者御選蛋中臻品，為消費者帶來更優質的雞蛋選擇及安心的消費體驗。

元氣御選系列產品已於全台 7-Eleven、家樂福門市上架，為歡慶新品上市，陸續於各通路推出OPENPOINT贈點及送贈品等優惠活動，讓更多家庭輕鬆選購兼具安全、安心與動物福利理念的優質好蛋。

雞蛋 7-Eleven 家樂福

