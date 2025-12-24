25日慶祝耶誕節！13大華人民俗禁忌不可不知 4生肖特別注意
明天是耶誕節，雖然非華人傳統節日，不過命理師楊登嵙認為，西洋耶誕節如同華人的農曆新年，仍然有一些華人有關的民俗禁忌需要留意，特別是今年沖犯太歲的4個生肖，包括屬蛇、豬、虎、猴的民眾，在進行相關耶誕布置時，需多留意。
耶誕節的華人13大民俗禁忌，分述如下：
一、大門不可安置沖刑圖案：
2025年乙巳年，生肖生肖屬蛇為「值太歲」，屬豬為「沖太歲」，屬虎為「刑太歲」，屬猴為為「害太歲」，大門上不可張掛豬、虎、猴圖案的飾品。
二、大門不可安置花圈：
耶誕花圈一般是乾燥花或假花造型，代表虛情假意、枯死，運氣被堵死或乾枯，家中應避免過多的花圈布置，否則無法遇到貴人，恐招來小人，尤其是安置在大門上。
建議大門上的耶誕布置改用光亮的燈泡做花圈較好，若想利用耶誕花圈裝飾，可以改掛在牆上，耶誕期間做為應景的布置可，但應避免擺放超過半個月以上，一旦耶誕節慶過了，就要快速整理、恢復原貌。
三、大門出入口不可雜亂：
大門出入口代表前途、遠景，雜亂代表思緒雜亂，貴人不來，沒有遠景，運勢阻滯，宜時時整理，順暢無阻。
四、耶誕樹要轉陽：
耶誕樹要有紅色或金色飾帶、飾品轉陽，樹一般飾種植在戶外，如果移植到室內，一定要轉陽，不管是真的樹還是假的樹。
五、耶誕樹要擺放客廳大門內：
耶誕樹擺放位置以客廳大門內玄關角落空間最適宜，而且數量不宜過多，否則反而雜亂，以一棵耶誕樹為主，裝飾燈及星星造型。
六、耶誕樹禁放臥室：
一般耶誕樹都是塑膠或金屬材質做的，放在臥室內，代表虛情假意，易招爛桃花，只適宜擺放在客廳幾天。
七、耶誕樹燈要暖色系：
耶誕樹上裝飾燈要紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，不可全部白、藍等冷色系，冷色系代表著冷漠、無情，在風水學上不利於人際關係，運勢不開。
八、耶誕紅宜雙數：
好事成雙，耶誕紅宜雙數，紅色在風水學上能招來喜氣、好運，可以擺放在大門口內或外玄關的地方。
九、床頭貼聖誕貼紙：
耶誕貼紙不能貼在床頭，因為床鋪為穩定、安定的休憩地方，貼了過多期許財富、禮物相關的貼紙，容易會夢想的期盼，無法擁有好眠，而且夢想過多夢幻，容易不切實際。
十、耶誕襪不可舊：
耶誕襪是要用來裝禮物的，小朋友會在聖誕節前一天晚上，將襪子掛在床邊或床頭，等待第二天早上收禮。
耶誕襪象徵著對禮物的期許，不過千萬不能為了環保使用舊襪子，擺放穿過的臭襪子，聖誕老公公、喜神、財神爺看了當然不會想來。
十一、耶誕襪不可透明：
耶誕襪象徵著禮物和財富，因此也不能使用透明襪，因為錢財不露白，所以不可透明，而且用紅色的最好。
十二、不可說鬼、死：
耶誕節如同農曆新年，說鬼、死等不吉利的話及詛咒，對自己和別人都不好，容易招來厄運。
十三、忌穿全身黑衣：
聖誕節出門逛街忌穿全身黑衣，尤其是夜晚外出，因為精靈鬼怪最喜歡依附黑色，容易卡到陰磁場，帶來不好的運勢。
