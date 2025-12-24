《黑白大廚》港點女王鄭智善來台！辣味辛奇黑餃子「9元開吃」

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
玖仰攜手韓國黑白大廚港式點心女王鄭智善（圖左）。圖/路易莎提供
玖仰攜手韓國黑白大廚港式點心女王鄭智善（圖左）。圖/路易莎提供

路易莎旗下以台灣茶食文化為起點的品牌「玖仰」，宣布12月26日起，將與南韓中餐界具代表性的主廚鄭智善展開跨國聯名合作，以「韓式新黑潮」為核心，將台灣日常飲食的中式料理技法，透過韓式主廚鄭智善獨到的創意視角，為熟悉的水餃、拌麵與甜點注入嶄新樣貌。

名廚鄭智善因參加Netflix人氣料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》，憑藉精湛的點心技藝與鮮明風格被譽為「港式點心女王」。她曾到大陸揚州大學系統性研習中式烹飪，靈活轉化為貼近當代飲食習慣的風味表現，目前為南韓人氣中餐品牌「甜蜜蜜餐廳（Tian Mi Mi／티엔미미）」負責人，在江南與弘大皆設有分店。

此次聯名共推出三款限定餐點，皆以「黑色」作為視覺與風味主軸。「椒麻黑醬拌麵」（99元）以玖仰深受顧客喜愛的台式拌麵為基礎，融合南韓日常飲食中酢醬麵的概念，鄭智善以中式醬料調製邏輯，打造略具流動感的深色醬體，使醬汁均勻包覆麵條，並加入新鮮研磨的黑白芝麻粉與花椒油提味，入口清爽卻香氣層次分明。

「辣味辛奇黑餃子」（每顆9元）則將台灣人熟悉的水餃，結合南韓最具代表性的泡菜風味，內餡選用南韓進口泡菜，搭配高麗菜與豬肉，呈現鮮甜與辣感並存的層次口感，外層以特製黑色麵皮包裹，黑色外皮與紅色內餡形成強烈對比，為傳統水餃注入前衛視覺。

甜點「慢熟芝麻脆脆黑布丁」（80元），以黑芝麻為風味核心，將濃厚芝麻香氣轉化為溫潤滑順的慢熟布丁，並搭配極黑色澤、蓬鬆酥脆的黑色椪糖，讓甜點成為一場跨文化的味覺連結。

玖仰表示，期望透過此次與鄭智善主廚的合作，讓台灣人熟悉的日常料理，在中式技藝與國際視角的轉譯下，被重新看見，也持續以料理為媒介，拓展台灣飲食文化走向更寬廣、多元的餐飲風景。

韓式新黑潮席捲餐桌，暗黑系聯名美味正式登場。圖/路易莎提供
韓式新黑潮席捲餐桌，暗黑系聯名美味正式登場。圖/路易莎提供

