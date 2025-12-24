台中米其林入選餐廳「滿堂」驚喜恢復營業！跨年訂位正式開跑
《2025臺灣米其林指南》入選餐廳臺中「滿堂（Restaurant le Plein）」回來了！結束將近兩個半月的休業，「滿堂」餐廳正式回歸，即日起開始接受自12月31日起至2026年1月的30天之內的訂位。
⭐2025總回顧
「滿堂」餐廳由過去知名的「英雄餐廳（Hero restaurant）」雙主廚之一的林凱維創設，2019年5月在台中五權一街的日式風格老房子開幕；2021年12月搬遷至現址台中市西區存中街巷弄，建築為戰後美援時期駐台美軍宿舍，襯托以清水模的塗料，空間氛圍低調優雅。
主廚林凱維在國立高雄餐旅大學選讀的是中餐，之後進入飯店體系學習西餐，並赴法國保羅．博古斯廚藝學院（Institut Paul Bocuse）進修，再到米其林一星「Auberge la Fenière」等餐廳歷練。在「滿堂」，林凱維主張「吃當季，用在地」，每一季都根據當令食材與節氣更換菜單，致力於將台菜融入西式套餐。
面對餐飲業的經營困境，「滿堂」曾自今年10月19日起暫時休業，林凱維表示，「我們不是天選之人，每天都在面對這樣的挑戰。即使獨立餐廳經營不易，仍然有未竟之志等著我們努力去追尋。我們期待著未來，也珍惜過去累積的點滴，只是現階段真的需要好好沉澱下來⋯」當時林凱維曾經跟粉絲約定，「這是暫別不是永恆，預計年底就會回來。」
「滿堂」回歸後仍提供季節套餐，8道式套餐每人每套3,280元+10%，6道式套餐每人每套1,880元+10%（僅平日中午供應）。Ｗine pairing 4杯每人1,480元+10%，3杯每人1,080元+10%（僅平日中午供應）。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言