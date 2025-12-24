台中米其林入選餐廳「滿堂」驚喜恢復營業！跨年訂位正式開跑

《2025臺灣米其林指南》入選餐廳臺中「滿堂（Restaurant le Plein）」回來了！結束將近兩個半月的休業，「滿堂」餐廳正式回歸，即日起開始接受自12月31日起至2026年1月的30天之內的訂位。

「滿堂」餐廳由過去知名的「英雄餐廳（Hero restaurant）」雙主廚之一的林凱維創設，2019年5月在台中五權一街的日式風格老房子開幕；2021年12月搬遷至現址台中市西區存中街巷弄，建築為戰後美援時期駐台美軍宿舍，襯托以清水模的塗料，空間氛圍低調優雅。

主廚林凱維在國立高雄餐旅大學選讀的是中餐，之後進入飯店體系學習西餐，並赴法國保羅．博古斯廚藝學院（Institut Paul Bocuse）進修，再到米其林一星「Auberge la Fenière」等餐廳歷練。在「滿堂」，林凱維主張「吃當季，用在地」，每一季都根據當令食材與節氣更換菜單，致力於將台菜融入西式套餐。

面對餐飲業的經營困境，「滿堂」曾自今年10月19日起暫時休業，林凱維表示，「我們不是天選之人，每天都在面對這樣的挑戰。即使獨立餐廳經營不易，仍然有未竟之志等著我們努力去追尋。我們期待著未來，也珍惜過去累積的點滴，只是現階段真的需要好好沉澱下來⋯」當時林凱維曾經跟粉絲約定，「這是暫別不是永恆，預計年底就會回來。」

「滿堂」回歸後仍提供季節套餐，8道式套餐每人每套3,280元+10%，6道式套餐每人每套1,880元+10%（僅平日中午供應）。Ｗine pairing 4杯每人1,480元+10%，3杯每人1,080元+10%（僅平日中午供應）。

