星宇現身台北101跨年 「光雕藏玄機」猜中獲歐洲首航票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
星宇航空宣布將參與今年台北101跨年光雕展演，並邀請民眾預測首條歐洲航線，猜中就有機會獲得歐洲航線首航機票。圖／星宇航空提供
星宇航空明年預計在歐洲開拓2個新航點，倫敦、米蘭、布拉格、赫爾辛基及蘇黎世都曾引發猜測。星宇航空今宣布，將參與今年台北101跨年光雕展演，並邀請民眾預測首條歐洲航線，猜中就有機會獲得歐洲航線首航機票

星宇航空表示，將參與今年台北101跨年光雕展演，展望2026年3大亮點，接續亮相明年1月15日開航的鳳凰城航線、台灣首架A350-1000加入機隊，以及首條歐洲航線即將啟航等；此外，跨年當天在台北市政府主舞台上方，也將升起史努比機長造型氣球也意味著之後將有更多史努比合作。

星宇航空指出，此次也邀請民眾一同參與「猜不到歐」社群活動，預測星宇航空首條歐洲航線，凡於星宇航空官方臉書抽獎活動貼文下方留言答案，並附上12月31日當天台北101光雕展演的歐洲航線猜測畫面，將抽出該航線的首航經濟艙單人來回機票。

另外，除了星宇航空將於明年1月15日開航鳳凰城，中華航空今年12月3日也首航台北至鳳凰城航線，以空中巴士A350-900機型執飛，提供每周3個往返班次。

